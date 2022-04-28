布里吉斯扮奇兵 太陽聽牌

布里吉斯砍31分，助太陽擊敗鵜鶘聽牌。（今日美國）

前役僅拿8分 昨飆31分

灰熊莫蘭特決勝節爆發，「準絕殺」率隊逆轉。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕太陽大將布克昨持續缺陣，但前鋒布里吉斯挺身而出，攻下全場最高31分，率隊以112：97擊敗鵜鶘，西部首輪系列賽以3：2聽牌。

25歲的布里吉斯為太陽陣中優質的3D球員，雖然前役熄火僅拿8分，昨找回狀態，以70.6%命中率拿下31分，另外送出4次阻攻，在防守上有效地牽制鵜鶘，打出季後賽代表作。

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昨布里吉斯出賽高達47分鐘，但贏球也釋放身體的疲憊，他說：「我已經準備好要繼續上場了，我的膝蓋都開始發癢了，我也很喜歡和我的隊友一起作戰，他們讓事情變得很簡單。」前役被鵜鶘菜鳥阿瓦拉多和瓊斯守到崩潰只拿4分的保羅，昨也恢復水準，進帳22分、11助攻。

鵜鶘英葛蘭繳出全隊最高22分，麥考倫進帳21分，但鵜鶘團隊三分球命中率僅20%。總教練格林表示，球隊這場15次失誤太多，也因此掉不少分數，下一戰得改進。

莫蘭特準絕殺

灰熊再1勝晉級

系列賽同樣戰成2：2平手的灰狼和灰熊，灰熊莫蘭特前3節雖只拿12分，但決勝節爆發，還在最後1秒投進「準絕殺」，率隊以111：109逆轉，也幫助灰熊以3：2聽牌。

剛拿下年度最佳進步獎的莫蘭特，場均貢獻27.4分、6.7助攻，雖然前役僅攻下11分，但昨進帳30分，決勝節獨拿18分更締造隊史在季後賽第4節最高得分，精采演出讓隊友克拉克直呼，感謝上帝，還好是自己的球隊擁有他。

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