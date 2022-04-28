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SBL確診頻傳 台銀「疫」外封王

2022/04/28 05:30

SBL傳出球員確診，籃協取消賽事，由例行賽排名第一的台銀登上冠軍寶座。（資料照）

取消剩餘例行賽、季後賽

〔記者廖聿偉／台北報導〕SBL超級籃球聯賽裕隆、九太傳出有球員確診，籃球協會緊急召集各球團進行線上會議，決議本季剩餘例行賽、季後賽全部取消，冠軍直接由例行賽排名第一的台銀獲得，也是隊史首冠。

日前傳出2名九太及1名裕隆球員確診，台銀昨要求全隊二度快篩，也出現4名球員轉陽性，籃協顧問李一中表示，依照中央疫情指揮中心的規定，確診者必須進行10+7居家隔離，同隊人員因屬密切接觸者，皆列為3+4居隔對象，本週例行賽確定無法舉行。

李一中說，協會、各球團都很想把比賽打完，但考量球員與其家人的健康安全，最終決定取消本季所有賽事。SBL連兩季皆因疫情取消季後賽。

台銀最後14場狂掃12勝，拉尾盤登上例行賽第一，如今意外拿下冠軍。主帥陳國維坦言，「內心五味雜陳，甚至有點失落。很希望與全隊一起享受拚冠的過程，全隊在季末也展現高昂的鬥志，很遺憾最後無法打季後賽，仍肯定球員整季的努力。」

WSBL是否取消 今決定

本季SBL最終排名為台銀第一、接著依序是台啤、裕隆和九太，璞園則連兩季墊底。

另外，WSBL也將在今天召開球團會議，決定是否要取消賽事。

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