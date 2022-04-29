9盜獅 12局逼和猿

陳傑憲單場3次盜壘成功。（記者陳志曲攝）

獅隊柯育民單場4安創生涯新高。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／桃園報導〕統一獅變陣成功，前4棒林靖凱、柯育民、陳傑憲和高國慶串連攻勢，合計打出10安打、6打點，鏖戰12局、耗時本季最長的5小時11分，以8：8逼和樂天桃猿，統一2連敗和樂天2連勝終止。

獅變陣猛打 惹惱猿洋投

統一從春訓到開季多名主力打者受傷，上一戰以年輕球員為主的打線對味全龍直到第8局才打出第1支安打，昨天大幅更動打線，一開賽就收到效果，第1局柯育民、陳傑憲和高國慶連續安打先馳得點，第2局林岱安、林靖凱、柯育民和陳傑憲安打，加上3次盜壘，一口氣攻下3分，取得4：0領先。

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高國慶。（記者陳志曲攝）

高國慶2安打、3打點，第1局並和陳傑憲演出雙盜壘，4年來的第1盜，以43歲又204天的年齡，打破前興農牛林仲秋42歲又309天的最年長先發球員盜壘成功紀錄，聯盟紀錄是前統一曾智偵的45歲又14天。

統一全場9次盜壘都成功，追平時報鷹1996年對三商虎所創下的中職單場盜壘紀錄，陳傑憲3盜和柯育民4安都創生涯新高。

統一前兩局攻勢頻頻，樂天先發投手霸林爵疑似懷疑被偷暗號，第3局對二壘跑者林岱安高聲叫罵，引發兩隊板凳清空，主審楊崇煇給予雙方警告。

猿隊洋投霸林爵（右二）質疑獅隊偷暗號，對球員叫罵，兩隊一度清空板凳爆衝突。

（記者陳志曲攝）

猿隊林立（右一）8局下敲出3分砲，一度超前比分。

（記者陳志曲攝）

林立超前轟 9局遭扳平

霸林爵4、5局各再失1分，5局上1出局後退場，樂天換上蘇俊羽，對第1名打者林靖凱就投出觸身球，由於主審已警告過兩隊，蘇俊羽被驅逐出場，樂天再換上黃偉晟，不料一上場又對柯育民投出觸身球，也被趕出場。

樂天在兩名投手被趕出場後，卻氣勢逆轉開始追分，第8局林立轟出3分砲，以8：7首度超前，9局上終結者豪勁登板，被林子豪和邱智呈連續安打攻下追平分，豪勁本季首度救援失敗，開季連7場救援成功中斷，也使得比賽進入延長。

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