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陳明軒加石翔宇 味全及時雨

2022/04/29 05:30

味全龍石翔宇回壘得分與隊友擊掌慶賀。（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕前年雙雙被富邦悍將釋出的陳明軒和石翔宇，昨臨危授命，成為味全龍投打兩端的及時雨，在疫情肆虐中挺身，率隊以8：0擊潰泰迪領軍的中信兄弟，寫下平聯盟本季最長的5連勝，也是第2支拿到10勝的球隊。

龍隊陳明軒臨危受命扛先發，3.2局無失分表現獲教頭肯定。（記者王藝菘攝）

暌違5年先發 3.2局無失分

味全輪值被疫情打亂，原本前天就要派出陳明軒緊急接替先發，後因延賽改到昨天，暌違5年的先發力撐3.2局，僅在3局上被敲1支安打，飆出4次三振無失分。總教練葉君璋讚賞，「如果沒有這麼穩定，比賽還很難講，他滿重要的。」

陳明軒久違先發就遇上魔王等級的泰迪，他自嘲「很白目」，跑去看網路上留言，有人寫，「派陳明軒就是要放推。」也激起他的鬥志想把失分降到最少，「丟完3局，教練原本要換了，但我說想丟第4局，其實原本目標5局，丟到後面真的沒力了。」

主力游擊張政禹被放在疫情隔離名單，石翔宇相隔11天獲得先發機會。2局下，他敲下勝利打點，4局下開場二壘安打引爆4分大局，讓泰迪失掉平生涯單場最多的7分，石翔宇也首度獲選MVP。

陳明軒和石翔宇前年被富邦釋出，雙雙在味全找到新天地，並在球隊艱困時跳出來。石翔宇認為，球隊沒有因疫情低氣壓，還是處於連勝狀況，「換我們把握機會，能奪MVP還滿意外的！」

林智勝4打數4安

林智勝昨4打數都敲安打，成為繼高國慶、林仲秋、曼尼和彭政閔後、第5位40歲以上還能敲4安的打者。

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