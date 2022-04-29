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變色龍 九一連棒挫泰迪

2022/04/29 05:30

石翔宇（記者王藝菘攝）

〔記者龔乃玠／台北報導〕味全龍近期受疫情侵襲，昨賽前公布有11名隊職員預防性隔離，由於個人隱私並未透露名單，但先發主力郭天信和張政禹都不見蹤影，頂替2人先發的林孝程和石翔宇，意外成為攻破中信兄弟王牌泰迪的關鍵。

林孝程（記者王藝菘攝）

因應近期疫情快速變化且燒到中職，聯盟緊急擬訂「疫情隔離名單」，若有球員因確診、快篩陽性、被匡列等原因，導致無法出賽，球隊可利用這個名單從二軍拉人上來，不過相關升降資訊不公開，只能從2隊的上場人員名單旁敲側擊。

郭天信、張政禹昨在一軍陣容，卻不在出賽名單，甚至沒出席賽前練習，加上前天龍隊突然下放王維中和劉昱言，總教練葉君璋僅低調回應，「有一些問題沒辦法比賽了，所以做了些調整。」

郭天信從2021年8月10日就擔任龍隊不動外野手，昨缺陣導致連續79場先發外野的紀錄中斷，前一位比他更長的外野手得追溯至2012-13年兄弟象張正偉的86場。

少了郭天信、張政禹2名打擊率超過3成的打者，反而變成龍隊突破泰迪的契機，九棒石翔宇和首棒林孝程在2、4局組「九一連線」，2局下皆敲適時安打，猛攻3分大局，4局再串聯另一個大局，狂龍氣勢不輕易被疫情擊垮。

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