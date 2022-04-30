首局離譜送3分 悍將怎麼贏

悍將投手陳鴻文先發6局失5分，只有1分是自責分。

（記者林正堃攝）

林哲瑄（左）守備發生離譜失誤。（記者林正堃攝）

單場3失誤 慘吞6連敗

〔記者徐正揚／台南報導〕隊長林哲瑄處理平凡飛球卻發生離譜漏接，讓富邦悍將才第1局就因為2次失誤平白丟掉3分，加上打線被獲得充足休息的羅昂壓制，以3：5輸給統一獅陷入6連敗，開季前16場只拿2勝史上最差。

統一林子豪1局下擊出中外野飛球，林哲瑄到位單手接球，眼看要3出局攻守交換，球竟然從手套掉出，游擊手于森旭處理潘傑楷的滾地球跟著失誤，統一意外收下先馳得點大禮，再靠羅暐捷適時二壘安打追加2分以3：0奠定勝基。

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總教練林岳平指出，全隊接近凌晨4點才從桃園回到台南，精神與體力多少都受到影響，一開賽就把握對方守備失誤先得分，能讓大家用更安定的心情去作戰，「陳鴻文其實投得不錯，我們真正從他手上打下來的，只有後面那2分。」

獅隊洋投羅昂拿下第3勝並獲選單場MVP，暫居勝投與防禦率雙冠王。

（記者林正堃攝）

獅舟車勞頓 羅昂撐大局

羅昂用118球、投7局、奪8次三振都是來台單場新高，雖挨6安只失1分，以3勝、防禦率1.42暫居勝投與防禦率雙冠王，林岳平認為，羅昂前天練完球先行返回台南，有全隊最充沛的體力，投完6局用球數破百仍同意多投1局，讓疲累的牛棚獲得喘息。

「我應該不是睡最飽的！」羅昂表示，前天雖提前回台南，仍把12局的延長賽看完，因為心情與隊友同在，很難立刻就寢，連柯瑞隨隊回到樓上房間都有聽到，「只要球隊需要我，能讓牛棚獲得休息，多用幾球、多投幾局都沒有問題。」

富邦最近12戰輸11場，以2勝14敗、勝率0.125超越1996年興農牛3勝13敗、勝率0.188，改寫中職開季前16場最差戰績，唯一的亮點是申皓瑋，4局上擊出中職本季第1支、歷來第43支也是隊史第9支場內全壘打，為富邦攻下最近23局的第2分。

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