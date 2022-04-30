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PLG》讓辛巴累 夢想家成功篡位

2022/04/30 05:30

夢想家洋將揚科維奇（右）完全壓制攻城獅辛巴，成為球隊登頂功臣。
（記者塗建榮攝）

〔記者廖聿偉／新竹報導〕PLG職籃聯盟昨上演龍頭之爭，新竹縣立體育館湧入破5000球迷進場，但夢想家踢館成功，洋將揚科維奇攻守俱佳，攻下全隊最高20分，同時壓制住攻城獅辛巴，後衛林俊吉則貢獻15分，終場夢想家92：85獲勝，笑納5連勝，戰績16勝9敗攀升至第一。

林俊吉（記者塗建榮攝）

土洋連線 斷攻城獅7連勝

賽前攻城獅僅以0.5場勝差暫居龍頭，挾著連勝氣勢在主場迎敵，無奈226公分中鋒辛巴此役遭到嚴防，僅拿下12分、10籃板，兩數據皆寫下個人本季單場新低；攻城獅從首節中段起一路落後，隊史最長7連勝紀錄也畫上休止符。

夢想家主帥朱利爾斯表示，「本場比賽辛巴看起來很疲憊，我們也針對他設計很多的防守策略，加上吉爾貝克傷癒復出，讓我們內線防守升級，成為獲勝的主因。」

成力煥去年從攻城獅轉戰夢想家，本季第三度造訪新竹，每次都遭到地主球迷噓聲伺候。他回應，「前2次來新竹作客都輸球，這次總算討回顏面。其實很享受噓聲，這也是職業運動的一部分。」

全隊20助攻 板凳傳輸43分

夢想家板凳群貢獻43分，全隊送出20次助攻皆優於攻城獅。林俊吉表示，「前一場輸給攻城獅18分，我們很努力找出問題，並持續修正；此役攻勢更流暢，且都有確實執行教練團的戰術。」

兩週前夢想家還在第4名徘徊，近期則拉出一波5連勝攻頂。朱利爾斯認為，「前一陣子外援受傷，常常只能以單洋將應戰，但也給了本土球員磨練的機會，讓我們增添許多可用之兵。」

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