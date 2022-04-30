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T1》太陽逆襲當老二 台電加演狀況劇

2022/04/30 05:30

太陽桑尼（右）繳出20分、19籃板成績。（T1聯盟提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台中太陽昨作客桃園雲豹，即便上半場落後，第3節還碰上無預警停電的意外，仍不影響團隊表現，最終在桑尼、塔克聯手之下，以112：97逆轉雲豹，收下4連勝，本季戰績19勝9敗，確定提前鎖定例行賽第2。

中原大學體育館無預警停電半小時。（讀者提供）

受到疫情影響，雲豹經歷延賽、閉門、更換主場等波折後，睽違1個月再度回到原主場中原大學體育館，開局在隊長鄭瑋三分球連發的帶領下，半場打完一度領先。

不過，太陽在下半場扭轉戰局，即便比賽一度因停電中斷達34分鐘，也未影響這股反撲氣勢。太陽全隊6人得分上雙，桑尼繳出全隊最高20分、19籃板，塔克挹注19分。

對於提前拿下例行賽第2，太陽總教練卡米諾斯表示，由於球隊季初走得並不是很順，但後來洋將到位後，其實整合得很快，也很開心球員能夠做到，拿下例行賽第2。

雲豹鄭瑋昨投進6顆三分球進帳20分，他表示，很清楚太陽是很會打第3節的球隊，但可惜大家依舊不夠專注，「我們在上半場的防守效果不錯，但第3節溝通上出了些問題，才導致被對手逆轉。」

至於昨天第3節停電意外，聯盟表示，主要是因台電無預警區域性停電，才會在比賽進行到一半，出現燈光全暗的情況。

此外，雲豹原定這週在主場進行3連戰，先後碰上太陽、台啤英熊和高雄海神。不過，昨聯盟公告，英熊陣中有1名球員確診，雖然其餘隊職員快篩結果皆為陰性，但為保護大家，英熊決定全隊先自主管理，今下午賽事將延後到5月6日晚間7點進行。

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