保羅14+4出手全中 太陽次輪槓獨行俠

〔記者梁偉銘／綜合報導〕家有一老、如有一寶。5月6日滿37歲的保羅，再現「控衛之神」功力，率西部龍頭太陽115：109踢館鵜鶘，4勝2負挺進季後賽次輪，即將強碰「歐洲金童」東契奇領軍的獨行俠，老少明星後衛世代對決，備受各界矚目。

保羅（中）全場14投14中、4罰全進，率太陽挺進次輪。（美聯社）

東契奇（美聯社）

36歲老將創神紀錄

保羅昨不只穿針引線貢獻8助攻，更在關鍵時刻挺身而出，尤其上半場落後10分，老經驗CP3告訴教練：「我會變得有侵略性！」身高183公分老將果然以小搏大，全場14投14中、4罰全進，技冠兩隊的33分手感發燙，更締造季後賽單場出手數最多且命中率滿百的超神紀錄，榮膺聯盟史上第一人。

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職業生涯就從紐奧良（當時黃蜂）起步的保羅，終結系列戰有感而發： 「我們需要它。那支球隊就在那裡，他們推動了我們。」並強調，自己深受這座城市栽培孕育，「能在此締造佳績，感覺很棒。當我沒對上鵜鶘，總為他們加油。」

年僅23歲的東契奇不遑多讓，繳出24分、9籃板、8助攻、2抄截、2阻攻的全能數據，獨行俠98：96險勝爵士地主，自2011年奪冠以來，首闖季後賽次輪。揮別連2季首輪止步陰霾的「歐洲金童」說：「非常開心，雖然感覺很累。」他已迫不及待與「控衛之神」交手，力爭西冠門票。

哈登（今日美國）

七六人晉級遇熱火

東岸戰況，被無路可退的暴龍連咬2勝，聽牌的七六人不再手軟，「大鬍子」哈登包辦22分、15助攻、6籃板，一掃先前低迷，更助客軍132：97屠龍出線，接下來挑戰東霸天熱火，「這是很棒的團隊勝利，我們還要再贏得其餘12場比賽。」志在生涯首座總冠軍的哈登，賽後信心滿滿這麼說。

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