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余雅倩廣島之鏈 初登國際賽就淘金

2022/04/30 05:30

余雅倩（左）摘下生涯首面國際賽金牌。（田協提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕台灣女子鏈球好手余雅倩昨迎來生涯首場國際賽，她在廣島織田幹雄田徑紀念賽女子鏈球決賽，第4擲繳出64公尺34摘金，一舉刷新她在去年所創下的全國紀錄。

再度改寫全國紀錄

23歲的余雅倩在去年的全大運擲出64公尺12，刷新全國紀錄，昨首度站上國際賽舞台，展現大將之風。她在前兩擲分別擲出59公尺82、61公尺64，雖然第三擲失敗，但她調整好節奏後，在第四擲飆出64公尺34，將全國紀錄送入歷史，同時這也是本季亞洲女子選手的最佳成績。

余雅倩表示，這是她第一次參與國際賽，出賽穿的背心也是她第一次進國家隊時所穿的背心，希望可以帶來好運，「這次有達到自己設定的目標，還能破全國，真的很開心。」值得一提的是，余雅倩昨天所繳出的成績，在近五屆亞運都能奪銅，被視為台灣田徑的新希望。

「台灣最速男」楊俊瀚昨在100公尺預賽登場，受到大雨影響，他只跑出11秒09排在分組第8名，無緣進入決賽。楊俊瀚表示，這次成績跟自己的設定落差非常大，但也讓他體驗到不同的比賽感覺，像是天氣驟變、下大雨又變冷等等，他會盡快調整好自己，下一場在東京的比賽繼續努力。

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