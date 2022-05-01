江辰晏放倒悍將 壓力pass古林

獅隊江辰晏先發6局無失分，本季勝投開張。

（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕半個月前被告知可能要取代洋投柯瑞先發，江辰晏做足準備，把握再上一軍的機會，昨交出暌違1年的6局無失分，比下中職最高薪投手江少慶，率領統一獅以5：0送給富邦悍將7連敗。

暌違1年優質6局

江辰晏季前簽下兩年複數年合約，今年月薪28萬，江少慶則以平均月薪113.3萬居中職本土薪一哥。江辰晏本季曾在一軍先發2場，投10.1局、防禦率6.10，昨以76球投6局僅挨4安，繼去年4月18日對味全龍再次交出6局無失分，也繼去年8月31日對樂天桃猿後再於一軍拿到勝投。

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獅隊總教練林岳平指出，江辰晏熱身賽表現雖不佳，但有針對投球機制做修正，既然柯瑞轉為中繼，他的機會一定變多。江辰晏認為，目前對比賽的掌握度比開季好，開賽雖連挨2安卻不會緊張，「才第1局，掉分就算了啊，他們也會失分，我減少失投球就好。」

讓江辰晏覺得壓力大的，不是與江少慶同場先發，而是戰績低迷的悍將，「不會去想對方先發是誰，就盡量壓低分數，萬一他們的紀錄中斷在我這邊，以後大家都會記得，現在把壓力傳給古林睿煬了。」

悍將江少慶本季首度投滿5局，仍吞下4連敗。

（記者林正堃攝）

頂薪江少慶4連敗

江少慶6局上1出局後被換掉，本季首次投滿5局，防禦率從2位數降到9.39，今年4次登板0勝4敗穩居敗投王。富邦開季2勝15敗、勝率0.118，超越1996年興農熊的3勝14敗、勝率0.176，改寫中職前17場最差戰績。

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