味全居隔21人延賽 關鍵4天引恐慌

味全龍疫情事件簿

〔記者林宥辰／桃園報導〕味全龍4月27日賽前傳出有6位隊職員快篩呈陽性，當天為保險起見宣布延賽。經過兩場和中信兄弟比賽後，聯盟昨密集追蹤下，龍隊直到傍晚才對外公告，球隊確診與匡列後必須居家隔離的球員達16人，超過現階段疫情停賽規範，原定今天在桃園球場進行的龍猿戰也宣告延賽。

4月27日6人快篩陽性 昨公告4球員確診

中職規定單隊確診或匡列達14人即延賽，昨龍隊無賽程，但上午傳出又有隊職員快篩陽性，聯盟多次詢問，媒體也持續追蹤，直到昨傍晚龍隊才以公告形式同步通知媒體及聯盟。

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龍隊表示，目前居家隔離隊職員總數達21人，其中16名為球員，包括4名PCR確診、4名快篩陽性，另8人為密切接觸者。聯盟收到訊息後，確認今天龍猿戰延賽，待龍隊隔離人數下降至符合規範再復賽。

從週三延賽到昨天，味全領隊丁仲緯始終未出面，僅由公關代發公告。兄弟、桃猿球員人心惶惶，聯盟相關後勤及媒體從業人員，在味全未向聯盟通報下，全都暴露在染疫風險中。

聯盟、媒體追進度 領隊持續神隱

針對龍隊有隱瞞疫情之嫌，聯盟坦言目前並無罰則，但會深入調查，主管機關也已介入了解，若有隱瞞，將依《嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例》移送衛生局，最重可處200萬元罰金。

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