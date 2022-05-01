晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

3場末節驅狼 灰熊下輪戰萌神

2022/05/01 05:30

灰熊巴恩（前中）切入上籃，遭到灰狼湯斯（前右）打臉犯規。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕儘管「少主」莫蘭特昨命中率不佳，但灰熊隊友皆展現不想輸的拚戰精神，D.巴恩、D.布魯克斯都拿23分及小傑克森末節挺身而出，灰熊以114：106氣走灰狼，在西部首輪系列賽以4：2晉級，隊史第4次前進次輪，週一在主場迎戰「萌神」柯瑞領軍的勇士。

巴恩成晉級功臣

莫蘭特昨僅14投4中，繳出17分、11助攻及8籃板，其中關鍵時刻4罰俱中，為球隊守住勝利。全場18分進帳的小傑克森末節12分，加上巴恩、T.瓊斯各拿8分，灰熊單節轟40分，又一次逼灰狼翻船。灰熊系列賽4勝，有3場是第四節克服雙位數落後翻盤，也是NBA首支在單一系列賽完成這項成就的隊伍。

灰熊繼2015年再度重返西部4強，除了展現絕佳韌性，晉級功臣不得不提巴恩，系列賽平均貢獻23.5分，以及6戰共進27顆三分球，成為單一系列戰投進最多三分球的灰熊球員，莫蘭特認為，MVP絕對屬於巴恩。

灰熊次輪遭遇季後賽經驗豐富的勇士，巴恩盼解決開局不順的問題，莫蘭特直言，「我們除了第二戰外，每一勝都贏得不好看，下一系列賽中要打得更好，不能再像這個系列賽這樣。」

灰熊例行賽對勇士取得3勝1敗，但柯瑞、K.湯普森、D.格林這4場從未同時出賽，對戰僅供參考，而外界普遍看好勇士晉級。

莫蘭特力抗柯瑞

年輕有力的莫蘭特本季對勇士平均攻下26.7分，以及上季附加賽轟35分，粉碎勇士前進季後賽的希望；經驗豐富的柯瑞已重返先發，在例行賽對灰熊轟過46分，兩位不同世代的超級後衛對決，成為一大焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。