3場末節驅狼 灰熊下輪戰萌神

灰熊巴恩（前中）切入上籃，遭到灰狼湯斯（前右）打臉犯規。（今日美國）

〔記者林岳甫／綜合報導〕儘管「少主」莫蘭特昨命中率不佳，但灰熊隊友皆展現不想輸的拚戰精神，D.巴恩、D.布魯克斯都拿23分及小傑克森末節挺身而出，灰熊以114：106氣走灰狼，在西部首輪系列賽以4：2晉級，隊史第4次前進次輪，週一在主場迎戰「萌神」柯瑞領軍的勇士。

巴恩成晉級功臣

莫蘭特昨僅14投4中，繳出17分、11助攻及8籃板，其中關鍵時刻4罰俱中，為球隊守住勝利。全場18分進帳的小傑克森末節12分，加上巴恩、T.瓊斯各拿8分，灰熊單節轟40分，又一次逼灰狼翻船。灰熊系列賽4勝，有3場是第四節克服雙位數落後翻盤，也是NBA首支在單一系列賽完成這項成就的隊伍。

請繼續往下閱讀...

灰熊繼2015年再度重返西部4強，除了展現絕佳韌性，晉級功臣不得不提巴恩，系列賽平均貢獻23.5分，以及6戰共進27顆三分球，成為單一系列戰投進最多三分球的灰熊球員，莫蘭特認為，MVP絕對屬於巴恩。

灰熊次輪遭遇季後賽經驗豐富的勇士，巴恩盼解決開局不順的問題，莫蘭特直言，「我們除了第二戰外，每一勝都贏得不好看，下一系列賽中要打得更好，不能再像這個系列賽這樣。」

灰熊例行賽對勇士取得3勝1敗，但柯瑞、K.湯普森、D.格林這4場從未同時出賽，對戰僅供參考，而外界普遍看好勇士晉級。

莫蘭特力抗柯瑞

年輕有力的莫蘭特本季對勇士平均攻下26.7分，以及上季附加賽轟35分，粉碎勇士前進季後賽的希望；經驗豐富的柯瑞已重返先發，在例行賽對灰熊轟過46分，兩位不同世代的超級後衛對決，成為一大焦點。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法