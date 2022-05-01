晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

季後賽次輪明開打 勇士奪冠大熱門

2022/05/01 05:30

七六人恩比德（資料照，今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2021-22球季NBA次輪台灣時間明天凌晨點燃戰火，東部由塞爾提克強碰公鹿，西部則由勇士和灰熊捉對廝殺，其中勇士首輪以4勝1敗淘汰金塊，「浪花兄弟」K.湯普森和柯瑞健康無虞，加上J.波爾和小裴頓等綠葉球員表現稱職，勇士也翻身成為奪冠大熱門。

勇士柯瑞（資料照，法新社）

根據國際知名博彩公司《BET365》顯示，勇士冠軍賠率僅4.0，傲視群雄。例行賽龍頭太陽首輪與鵜鶘陷入苦戰，且球星布克腿傷初癒，狀態未明，目前賠率4.5，暫居第二。首輪直落四晉級的綠衫軍塞爾提克賠率4.9，緊追其後。

衛冕軍公鹿因「二當家」米德爾頓受傷，也影響奪冠行情，季前奪冠賠率高居8強之首，但如今賠率僅8.0，排名第5。

恩比德傷停 七六人賭盤墊底

七六人當家中鋒恩比德傷勢不斷，先在首輪G3傳出右手拇指韌帶撕裂傷，前役又被暴龍西亞卡姆肘擊臉部，導致眼窩底骨折，還出現輕微腦震盪現象，恐至少缺席2場比賽。

恩比德本季拿下得分王，季後賽6戰平均貢獻26.2分、11.3籃板，是七六人不可或缺的核心。如今傷情未明歸期未定，七六人奪冠賠率也大幅上升至21.0，排名8強之末。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。