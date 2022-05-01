季後賽次輪明開打 勇士奪冠大熱門

七六人恩比德（資料照，今日美國）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕2021-22球季NBA次輪台灣時間明天凌晨點燃戰火，東部由塞爾提克強碰公鹿，西部則由勇士和灰熊捉對廝殺，其中勇士首輪以4勝1敗淘汰金塊，「浪花兄弟」K.湯普森和柯瑞健康無虞，加上J.波爾和小裴頓等綠葉球員表現稱職，勇士也翻身成為奪冠大熱門。

勇士柯瑞（資料照，法新社）

根據國際知名博彩公司《BET365》顯示，勇士冠軍賠率僅4.0，傲視群雄。例行賽龍頭太陽首輪與鵜鶘陷入苦戰，且球星布克腿傷初癒，狀態未明，目前賠率4.5，暫居第二。首輪直落四晉級的綠衫軍塞爾提克賠率4.9，緊追其後。

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衛冕軍公鹿因「二當家」米德爾頓受傷，也影響奪冠行情，季前奪冠賠率高居8強之首，但如今賠率僅8.0，排名第5。

恩比德傷停 七六人賭盤墊底

七六人當家中鋒恩比德傷勢不斷，先在首輪G3傳出右手拇指韌帶撕裂傷，前役又被暴龍西亞卡姆肘擊臉部，導致眼窩底骨折，還出現輕微腦震盪現象，恐至少缺席2場比賽。

恩比德本季拿下得分王，季後賽6戰平均貢獻26.2分、11.3籃板，是七六人不可或缺的核心。如今傷情未明歸期未定，七六人奪冠賠率也大幅上升至21.0，排名8強之末。

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