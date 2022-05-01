T1》狂轟獵鷹 特攻獨居老三

中信特攻林韋翰（右）繳出雙十。（T1聯盟提供）

〔記者廖聿偉／新莊報導〕T1職業籃球聯盟新北中信特攻昨在主場火力全開，全隊投進18個三分球，其中洋將凱轟下26分、12籃板，總計6人得分達雙位數，終場133：101大勝台南獵鷹，戰績16勝12敗，暫時擺脫台啤英熊，獨居第三。

開賽小幅落後的中信特攻，在比賽中段火力加溫，尤其第三節轟下40分，一度取得全場最多34分領先，勝負提前底定。中信主帥李逸驊表示，「本場讓雙後衛林韋翰與夏樂搭配更長的時間，兩人合作無間，團隊攻勢行雲流水。」

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林韋翰此役繳出11分、10籃板，夏樂進帳11分、11籃板，兩人皆繳出雙十成績單，且帶動全隊送出多達33次助攻，比獵鷹多了14次。林韋翰說，「夏樂是很有經驗的選手，配合很順暢，完全不需要磨合。」

呂濟而飆19分 心情五味雜陳

主控呂濟而在本季註冊大限前被特攻交易到獵鷹，昨首度重返新莊體育館，攻下全場本土最高19分。他坦言：「心情五味雜陳，這裡一切都很熟悉，但如今角色已經完全不同，尤其第一次進到客隊休息室，沒想到裡面非常糟。」

特攻後衛林秉聖談到前隊友呂濟而表示，「很懷念跟他當隊友的時光，但如今成為對手，攻守對位都會全力以赴。感覺呂濟而到獵鷹後更有自信，進攻上也更強勢，很替他開心。」

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