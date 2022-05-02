悍將5月重新開張 終止7連敗

悍將6上由高孝儀率先二壘安，吹響反撲號角。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕富邦悍將在進入5月的第1天打出久違的比賽內容，靠6局上發動猛攻1輪灌進4分，以5：2逆轉勝統一獅，把7連敗、客場4連敗全部留在4月，總教練丘昌榮露出難得的微笑說：很久沒有連貫的安打了！

悍將洋投威迪茲（右2）賽前集合隊友精神喊話，先發7局失2分奪勝，悍將終於終止7連敗，在5月的第一天拿到勝利。（記者林正堃攝）

開季18戰 第3勝終到手

富邦打完5局以0：1落後，6局上由高孝儀率先二壘安打吹響反撲號角，先靠林琨笙犧牲觸擊、王正棠高飛犧牲打扳平，再靠范國宸、申皓瑋、高國麟相繼安打以4：1超前，這僅是富邦本季第2次單局得4分、打滿1輪、領先對手3分。

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久違的連貫安打 丘總笑了

丘昌榮指出，很久沒有連貫安打出現，第6局是中止連敗的關鍵，高孝儀、范國宸、威迪茲都扮演重要角色，美中不足是有2次守備失誤，職業選手要克服害怕或壓力，價值才會出來，至於總算贏球，他的感想是：禮拜二還要比賽。

威迪茲屠獅 7局失2分奪勝

威迪茲用97球投7局，失2分有1分責失，成為富邦本季第1位拿到勝投的先發投手，賽前他就告訴自己，不管過程如何都要沉穩應對，還集合隊友精神喊話：「我們要同心把比賽拿下來，之前發生的事就算了，大家從這場開始要100％投入。」

富邦今年打到第18場才拿到第3勝，3勝15敗、勝率0.167仍超越1994年俊國熊、1996年興農熊的4勝14敗、勝率0.222，改寫中職開季前18場最差戰績。古林睿煬投5.2局失4分承擔敗投，第1局飆出157公里追平中職本土投手最快球速紀錄。

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