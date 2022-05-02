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「疫」發不可收拾 味全澄清湖3戰全延賽

2022/05/02 05:30

龍隊啦啦隊「小龍女」也有成員確診。（資料照）

〔記者林宥辰／台北報導〕味全龍隊隊內疫情蔓延，原訂昨天作客樂天桃猿主場之戰，因隊職員確診與匡列合計達21人（16位球員）而提前延賽，昨龍隊主動再向聯盟通報總居隔人數仍為21人。聯盟昨也宣布，本周龍隊3場澄清湖主場賽事，也全數延賽。

最快週六才能復賽

按中職目前規定，匡列（確診+隔離）球員人數需低於14人方可復賽，而目前龍隊確診者必須隔離10日才可解除隔離，後7天須全程配戴口罩，密切接觸者則必須隔離3天，快篩陰解隔，後4天全程戴口罩。聯盟基於保險起見，解隔後仍將安排快篩，確認陰性後才復賽。

按龍隊通報日期27日推算，最快得等到週五由醫護人員快篩或PCR陰性才得以解除隔離，因此週二、三、四之賽事將延賽。根據賽程，最快到7日（週六）回天母主場才能復賽。

啦啦隊小龍女也確診

龍隊昨通報，目前隊職員多1位快篩陽性、1位密切接觸者解除隔離，總居隔人數目前仍維持21人；另外，龍隊啦啦隊「小龍女」其中1人於上月28日就醫後PCR採檢確診，已進入醫療通報處理流程，另1人則是前天檢測快篩陽性。

昨公布2位啦啦隊成員，並未算在龍隊隊職員總居隔人數內，也不影響龍隊復賽日期落點。龍隊表示，和聯盟溝通後，日後隊職員含啦啦隊疫調數目將整併計算之，再另公告當中的球員人數，影響復賽日程的人數自然仍以球員和球隊職員為主。

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