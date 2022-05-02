高國輝回一軍 「保」全逆襲行動

高國輝昨回一軍，6上選到重要保送，助球隊攻勢延續。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台南報導〕富邦昨做出單週第3次球員異動，高國輝、李宗賢回一軍，張進德、莊韋恩下二軍，高國輝立刻先發扛第4棒擔任指定打擊，6局上選到保送參與單局灌進4分的逆轉，他希望球隊在5月重新開始，一切不順都留在4月。

高國麟加入第6局安打串聯，敲一壘安把哥哥高國輝送回本壘得分。（記者林正堃攝）

6上獲保送 延續攻勢

高國輝帳面上3打數0安打還吞1Ｋ，6局上富邦2：1超前時纏鬥7球獲得保送，隨後趁弟弟高國麟安打跑回單局第4分，他表示，這次回一軍希望出棒更果決，看球雖很清楚但都沒打準，自己還要再檢討，「至少選到1個重要的保送，讓2出局後的攻勢可以延續。」

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弟弟高國麟敲安助陣

高國輝指出，職業選手每天面對的不是輸就是贏，在球隊不順的時候做什麼好像都錯，再小的缺點都會被放大，確定贏球的那一刻全隊都很開心，「大家都辛苦了，炸彈不要再傳下去，再怎麼不好的都留在4月，5月我們重新開始！」

總教練丘昌榮表示，張進德下二軍只是因為近況不好，與前天4局上敲安後回壘不及遭觸殺的跑壘失誤無關，李宗賢在二軍做很多守備訓練，希望中線位置趕快固定下來，「職業球員在心理方面，都要自己去克服。」

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