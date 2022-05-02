NBA季後賽次輪》東契奇、保羅 明起神對決

太陽「控衛之神」保羅首輪繳出超狂數據，成獨行俠不可小看的敵手。（法新社資料照）

東契奇2018年同梯

東契奇季後賽首輪因傷缺席前3戰，但一歸隊就展現實力，助隊淘汰爵士。（今日美國資料照）

艾頓將正面交鋒

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA季後賽次輪今點燃戰火，自2011年起都在首輪止步的獨行俠，這季挺過一哥東契奇受傷危機，成功闖進次輪，明天將迎戰太陽。新生代控衛東契奇和「控衛之神」保羅將正面對決，另外，東契奇和太陽當家中鋒艾頓同為2018年選秀球星，誰能證明自己，成為話題。

東契奇在2018年進入獨行俠後，成為球隊中流砥柱，過去兩度率隊闖進季後賽，皆在首輪被快艇淘汰。今年東契奇還因傷勢缺席前3戰，但他一歸隊就展現實力，平均貢獻29分、10.7籃板，助隊以4：2淘汰爵士。

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本季例行賽對太陽 獨行俠全敗收場

終於一嚐季後賽次輪的滋味，獨行俠卻要強碰聯盟王者太陽。近幾季獨行俠碰上太陽輸多贏少，這季例行賽也是全敗收場，前次贏球已是2019年，但季後賽變數仍相當大，尤其東契奇在季後賽表現較出色，生涯平均拿下32.7分、9.1籃板、8.8助攻，或許靠著他的關鍵演出，仍有一搏的機會。

最大看點還是東契奇和保羅的對決，保羅在首輪最後一戰，繳出14投14中、33分的超狂數據，東契奇表示，已迫不及待和他交手，「他是名人堂等級的球星，他讓他待過的每支球隊都變得更好。」

恩比德歸期未定

哈登要扛七六人

太陽除了保羅的發揮，中鋒艾頓在上個系列賽命中率高達7成，場均20分、9.8籃板，也是捍衛禁區重要功臣。他在2018年以狀元身分進入聯盟，聲勢卻不如探花東契奇，兩人季後賽交鋒，格外有火花。

七六人和熱火一戰，七六人一哥恩比德因眼窩骨折和腦震盪，歸期未定，讓球隊戰力大打折扣。昨七六人總教練瑞佛斯表示，戰術將大幅調整，會以哈登為主，「進攻會由他來主導，也必須要多得分，但這應該不是問題。」

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