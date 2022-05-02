晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

NBA季後賽次輪》東契奇、保羅 明起神對決

2022/05/02 05:30

太陽「控衛之神」保羅首輪繳出超狂數據，成獨行俠不可小看的敵手。（法新社資料照）

東契奇2018年同梯

東契奇季後賽首輪因傷缺席前3戰，但一歸隊就展現實力，助隊淘汰爵士。（今日美國資料照）

艾頓將正面交鋒

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA季後賽次輪今點燃戰火，自2011年起都在首輪止步的獨行俠，這季挺過一哥東契奇受傷危機，成功闖進次輪，明天將迎戰太陽。新生代控衛東契奇和「控衛之神」保羅將正面對決，另外，東契奇和太陽當家中鋒艾頓同為2018年選秀球星，誰能證明自己，成為話題。

東契奇在2018年進入獨行俠後，成為球隊中流砥柱，過去兩度率隊闖進季後賽，皆在首輪被快艇淘汰。今年東契奇還因傷勢缺席前3戰，但他一歸隊就展現實力，平均貢獻29分、10.7籃板，助隊以4：2淘汰爵士。

本季例行賽對太陽 獨行俠全敗收場

終於一嚐季後賽次輪的滋味，獨行俠卻要強碰聯盟王者太陽。近幾季獨行俠碰上太陽輸多贏少，這季例行賽也是全敗收場，前次贏球已是2019年，但季後賽變數仍相當大，尤其東契奇在季後賽表現較出色，生涯平均拿下32.7分、9.1籃板、8.8助攻，或許靠著他的關鍵演出，仍有一搏的機會。

最大看點還是東契奇和保羅的對決，保羅在首輪最後一戰，繳出14投14中、33分的超狂數據，東契奇表示，已迫不及待和他交手，「他是名人堂等級的球星，他讓他待過的每支球隊都變得更好。」

恩比德歸期未定

哈登要扛七六人

太陽除了保羅的發揮，中鋒艾頓在上個系列賽命中率高達7成，場均20分、9.8籃板，也是捍衛禁區重要功臣。他在2018年以狀元身分進入聯盟，聲勢卻不如探花東契奇，兩人季後賽交鋒，格外有火花。

七六人和熱火一戰，七六人一哥恩比德因眼窩骨折和腦震盪，歸期未定，讓球隊戰力大打折扣。昨七六人總教練瑞佛斯表示，戰術將大幅調整，會以哈登為主，「進攻會由他來主導，也必須要多得分，但這應該不是問題。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。