自由日日shoot》疫連串失誤 味全、中職雙輸

味全龍在總教練葉君璋帶領下，開季至今拚出戰績第2亮眼成績，如今球隊陷入疫情風暴，球團形象和戰績都受到考驗。（資料照）

記者倪婉君／調查採訪

今年打著「龍往直前」口號的味全龍，開季以來確實打出前段班佳績，如今卻因內部防疫鬆動成了職棒破口，除已導致5場比賽延賽，更有至少兩名記者疑因採訪染疫，「連帶損害」程度尚無法估算，球團形象和戰績受到嚴峻考驗。

龍確診風暴 導致延賽5場

龍隊成為台灣第1支出現球員確診的職棒球隊，自上週三有球員快篩陽性進行預防性延賽以來，因資訊不公開等疑似隱匿疫情作法遭到砲轟，也導致其他球隊及媒體從業人員身陷「疫區」而難防，其中未比照美、日職棒具名公開染疫球員，恐讓疫情擴散，實有改進必要。

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上月17日北市興富發成棒隊爆發7人染疫後，就有職棒圈內人士私下擔憂，這波疫情恐延燒至中職，因為龍隊二軍在高雄和興富發入住同一間飯店。果不其然，龍隊隔天就宣布外野手董秉軒因和興富發球員接觸而預防性下放二軍，到了上週三，病毒危機開始發酵，龍隊宣布6名隊職員快篩陽性，當晚和兄弟比賽也取消，上週六進一步宣布21名隊職員居家隔離、16人是球員，且有4名球員確診，前天快篩陽性增為5人，聯盟立即公告今起3場龍隊比賽延賽。

味全龍疫情事件簿

不知已曝險 攝影記者染疫

但龍隊慢半拍的危機處理啟人疑竇，首先依目前採檢速度，在上週四或五就該出來的PCR檢測結果遲未公布，經媒體不斷追問，才在上週六傍晚公開「最新」疫調結果。危險的是，中信兄弟上週四、五和龍隊的比賽都已照常進行，但因龍隊的作法隱晦，甚至上週五賽後還傳出新增球員快篩陽性，都讓參與那兩場賽事人員曝露在危險中。

美、日職都採直接公布確診球員作法，守護者張育成染疫後已在打復健賽，西武前天公布吳念庭確診，都有明確的標準程序。但龍隊基於「個人隱私」不具名公布，採訪媒體只能靠著場邊比對及私下探訪，推敲哪些球員進入因疫情不能上場的「疫情隔離名單」。

此種作法存在一定風險，因為這波病毒的傳染力極高，不但讓相關從業人員不曉得是否曾和這些球員接觸，也無法及早預防，只能消極祈禱沒有被傳染，更讓染疫人數恐持續增高。政府不斷宣導確診者主動回報密切接觸者資料，但身為和球員密切接觸的媒體工作者，卻成為球團的「保密」對象，至今已有2名記者在上週前往天母球場採訪後快篩呈陽性，其中1名攝影記者更已PCR確診。

味全領隊丁仲緯在球隊疫情爆發期間對外持續神隱。（資料照）

問了才肯說 危機處理拖拍

球員在場上享有不戴口罩的權利，但私下應避免聚會等容易染疫行為，這次會爆發疫情，龍隊內部防疫必然出現漏洞。更糟的是，龍隊新任領隊丁仲緯自2月上任以來，「自行隔絕」和媒體間的任何接觸，在疫情爆發之際仍神隱，僅由球隊公關代為發布訊息，也讓媒體和龍隊存在不小「時間差」，提問後至公關請示高層再回覆，往往都需一段時間。

具名非獵巫 聯盟該硬起來

中職聯盟也該展現更積極作為，儘管聯盟聲稱連日都有緊追龍隊的疫調狀況，但在此非常時刻，龍隊若未能止住疫情，對於堪稱生命共同體的聯盟及其他4隊都有負面影響，聯盟必須和5隊共商對策，甚至制定罰則，才能找到和病毒共存之道。

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