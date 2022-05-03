自由日日shoot》快篩陽球員+1 龍週六復賽未卜

〔記者龔乃玠、林宥辰／台北報導〕中職疫情延燒不停，聯盟有1名裁判昨上午快篩陽性，是否和上週天母龍隊比賽執法有關？龍也增加快篩陽性案例，球員居家隔離人數增至17名，7日在天母球場能否復賽，仍得視解隔情形而定，至於是否擴大波及層面，有待後續觀察。

味全龍居隔球員昨天增為17人。（資料照）

味全疫情風暴已導致5場賽事延期，包括今起在澄清湖球場的3連戰。味全球團昨再回應，隊職員總居隔人數從21人增至25人，包括球員16人增至17人。按中職目前規定，匡列（確診+隔離）球員人數需低於14人才可復賽。

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龍隊為避免疫情擴大，球團安排球員1人1室安置，少數球員若健康狀況沒問題且非接觸者，獲得教練團同意後，可在分流的狀況下，到天母球場自主訓練，維持手感。

聯盟說重話 味全有微詞

據了解，龍隊上週三爆發疫情以來，對於上週六聯盟公告說重話頗有微詞，他們強調，是因交叉疫調並盤點費時，並未故意延遲通報。聯盟則強調，只要有快篩陽性或PCR確診，都須第一時間通報聯盟，至於各隊定期快篩等詳細狀況，只能仰賴各隊誠實回報。

中職裁判比賽期間皆全程配戴口罩。（資料照）

中職昨也公告有1名裁判上午在家中感到喉嚨癢，快篩後陽性，正等待PCR檢測，按規定先居家隔離，目前健康狀況良好；另外還有1名技術委員、1名裁判因有家人確診，遵循CDC規定在家3+4居隔。

疫情燒到裁判，但場上裁判、場下技術委員近期因應疫情升溫，比賽期間皆全程配戴口罩，住宿均為1人1室，尚未有停賽考量。

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