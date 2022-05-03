「勇士5對8打贏」美媒酸裁判搶戲

格林不滿遭裁判驅逐出場。（美聯社）

格林遭驅逐 球星︰吹判太過頭

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士和灰熊一戰，裁判的吹判尺度再度引發爭議，勇士小前鋒D.格林第2節因阻擋灰熊克拉克上籃，不慎打到他的臉，還用手拉扯衣服，被升級為二級惡意犯規，遭驅逐出場，賽後包含柯瑞及多名球星都為格林喊冤，認為吹判太過頭。

對於這次吹判，格林感到委屈，「我只是想試著拉住他，甚至他倒地後我還是抓著他的衣服，想要把他拉起來。」格林認為，季後賽身體碰撞強度更高，這次犯規應該不至於到二級的標準。

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執法裁判費茲傑羅事後解釋，格林的舉動是非必要且過度的，包含接觸到臉部加上拉扯球衣導致對方摔下，都已超過合理範圍，成為升級關鍵。

昨也有其他球星關注這件事，老鷹T.楊恩就說，裁判應該必須針對犯規動作吹判而非針對人；拓荒者里拉德也認為，裁判必須要有更好的解釋。

裁判沒看重播 送灰熊最後一擊

除了格林的犯規惹議，裁判過於「搶戲」也引發討論。比賽最後10秒，在一次關鍵的球權歸屬上，裁判竟沒有看重播就直接判中場爭球，最後由灰熊取得最後一擊的機會。

美媒StatMuse賽後也發布推特，直指這場的裁判前47分鐘每球都要看重播，最重要的球權歸屬卻直接判爭球，並嘲諷「勇士贏了一場5對8的比賽」。

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