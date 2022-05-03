T1》雲豹疫情蔓延 本週3連戰延賽

桃園雲豹多人確診。（資料照，桃園雲豹提供）

〔記者吳孟儒／台北報導〕T1聯盟桃園雲豹前天爆出5名隊職員確診後，隊內疫情蔓延，本週3連戰已確定延賽，也將影響季後賽賽程，聯盟會再召集6隊開會討論，週四再統一說明後續賽事處理方式。

雲豹前天出戰高雄全家海神賽前出現5名隊職員快篩異常，經PCR檢測皆為陽性，昨安排其餘隊職員檢測，據了解染疫人數增加，但並未公告確切人數，聯盟僅表示，確診人數均已回報中央流行疫情指揮中心（CDC），並根據CDC防疫規範進行後續處置，相關密切接觸者也已匡列與自主健康管理。

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深陷疫情風暴的雲豹，也讓當天與他們交手的海神存在感染風險，海神執行長李偉誠表示，賽後球員、教練及隊職員都已進行快篩，目前皆為陰性，而全隊也取消放假，統一回到高雄住宿處，飯店採一人一間無群聚問題。

隨著雲豹確診人數增加，也確定無法達成聯盟規範的登錄8人即可比賽的標準，本週3連戰確定延賽，且確診者須隔離10天，還得加上7天自主健康管理，何時能等到人手湊足還是未知數，也讓原本該在這週結束的例行賽往後順延，更連帶影響後續的季後賽時程。

由於T1採5隊晉級季後賽，雲豹以6勝21負排第5，只要再1勝就可與第4名球隊在下週打挑戰賽，然而疫情攪局，不排除直接打四強。

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