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巴西聽奧開幕 台將「旗」登場

2022/05/03 05:30

聽奧開幕典禮，巴西總統夫人Michelle Bolsonaro全程以手語致詞。（駐巴西記者謝如欣攝）

網球雙金球后

台灣由網球「雙金球后」林家文（右2）擔任掌旗官，在聽奧開幕式進場。（體育署提供）

林家文掌旗

〔記者粘藐云、駐巴西記者謝如欣／綜合報導〕2022年南卡西亞斯第24屆達福林匹克運動會（簡稱巴西聽奧）開幕典禮昨登場，台灣由網球「雙金球后」林家文擔任掌旗官。我國羽球、空手道好手將在今天率先上陣，盼能突破自我，刷新上屆4金5銀8銅的佳績。

羽球、空手道

今率先上陣

今年的巴西聽奧於台灣時間5月2日至16日登場，也是聽奧首度於拉丁美洲舉辦。台灣今年共有39名選手參賽，分別投入田徑、羽球、空手道、網球、桌球等8種運動項目。

巴西總統夫人

用手語致詞

其中最受矚目的包含現任世界聽障羽球球后沈彥汝、多次刷新世界聽障女子100公尺跨欄紀錄的許樂、兩度打破世界聽障女子標槍紀錄的許安誼等人。23歲的沈彥汝曾在2013年與2017年參與聽奧，生涯累積1銀、1銅，她表示，這次目標同樣瞄準獎牌，也期盼帶領其他年輕選手繳出佳績。

昨日的開幕典禮，巴西總統夫人Michelle Bolsonaro全程以手語致詞，開幕會場佈置及體操特技表演主題皆以當地特產「葡萄」為核心設計，台灣由林家文掌旗，她在上屆聽奧摘下網球女單及女雙金牌，首度擔任掌旗官的她表示，心情不會緊張，她也期盼能和其他台將一同在這次聽奧繳出佳績，爭取更多獎牌，讓世界看見台灣。

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