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深山中的聽奧 葡萄酒飄香

2022/05/03 05:30

聖保羅台北經文處與僑胞特別訂做聽奧專屬紅酒，為台灣隊加油打氣。。（駐巴西記者謝如欣攝）

你或許喝過法國勃根地、波爾多的美酒，嚐過葡萄牙的甜酒，也在美國加州拿帕酒莊享用過米其林星級的含酒套餐，卻想不到，在巴西南部的深山裡，有著釀造出數一數二葡萄酒的莊園。本屆聽奧的比賽會場南卡希亞斯（Caxias do sul）就位處於充滿葡萄酒香的高喬山脈（Serra Gaúcha）。

聽奧比賽會場附近城鎮為著名酒鄉，遍佈葡萄園。。（駐巴西記者謝如欣攝）

歐洲移民所在 聚集釀酒專家

巴西南部多為歐洲移民，南大河州高喬山脈更以義大利、德國後裔為主，有些小鎮聚集了釀造啤酒的德國專家，有些城市則住了生性熱情、精通種植葡萄的義大利好手。

此次聽奧的比賽會場以南卡希亞斯為中心的周圍城市，都是義大利裔的主要居住地，最叫巴西人熟知的就是酒鄉本圖貢薩爾維斯（Bento Gonçalves）。義大利移民來到和歐洲氣候相似的高山，自然不會放過釀造美酒的好機會。這個被當地人稱為葡萄酒世界的小鎮，擁有許多大型葡萄酒莊園，包括米奧羅（Miolo）等品牌，其實在國外也頗負盛名，不只歐美，甚至日本、新加坡等亞洲國家都見得到他們的踪影。

參加莊園的生態之旅，不僅能漫步在葡萄園裡感受電影《漫步在雲端》的田園浪漫，還能認識莊園的歷史、各種葡萄酒的釀造過程，最後品嚐不同品種的美酒與香檳，很難不入手幾瓶回家。

南大河州的僑胞們相當自豪本地的美酒，這回特地向知名酒莊訂製聽奧特別款，委請聖保羅台北經文處致贈給遠道而來的台灣隊，做為慶功飲用及紀念收藏，期待台灣隊開出亮眼的成績單！

（圖文：駐巴西記者謝如欣）

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