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只挨1安很酷 泰迪5連勝悍將

2022/05/04 05:30

悍將全場僅敲1安打，遭兄弟完封。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／新北報導〕中信兄弟泰迪先發8.1局無失分，只被擊出1支安打，以9：0大勝富邦悍將，泰迪生涯對富邦先發6場沒有輸過，贏得對戰5連勝，這一戰也讓泰迪登上勝投、三振雙冠王。

富邦上一場終止7連敗，昨全場僅敲1安，仍無法贏得本季第1次的連勝，戰績3勝16敗再度打破開季19場的最差紀錄，原紀錄是1994年俊國熊和1996年興農牛的4勝15敗。

兄弟洋投泰迪（右）用生涯單場最多128球奪第3勝，賽後與德保拉（中）、陳子豪慶祝。（記者林正堃攝）

8.1局無失分 登雙冠王

泰迪上週對味全龍先發3.1局失7分，昨天一掃陰霾，一開賽連續解決7名打者，才被董子恩擊出安打，之後再連拿8個出局數後，對董子恩投出四壞球，再連續解決10名打者，全場飆出8次三振。

泰迪表示，每次沒有投好的比賽都是學習的機會，不過，昨天並沒有做太多改變，主要是確保投球機制穩定，出手更順暢，只被擊出1支安打很酷；中信總教練林威助則指出，泰迪昨天幾乎都能投到想要的位置，是和上一場最大的不同。

泰迪拿下第3勝，追平象魔力和統一獅羅昂並列領先，32次三振也和象魔力並列第1。

泰迪前8局投了117球，第9局仍續投，1出局後投出四壞球而被換下場，和本季第2場完封擦身而過。林威助表示，泰迪主動要求投第9局，投手有這種鬥志很好，但是投球數已經偏多，因此也說好有人上壘就換投。

投生涯單場最多128球的泰迪表示，不管有沒有完封的機會，每1次先發的目標都是投完整場，可惜最後沒有完成，畢竟還要為下一場準備，也感謝隊友守備和打擊的幫忙，其實投手的好表現都是團隊合作的結果。

兄弟黃鈞聲本季初先發就進帳打點。（記者林正堃攝）

助總神算 黃鈞聲建功

4月中旬上到一軍的中信黃鈞聲，之前只代打1打席，昨本季首次先發就擔任第3棒，第1局打出二壘打，第3局再打出1分打點安打。林威助表示，黃鈞聲對富邦先發投手陳仕朋打得很好，因此大膽起用他先發，雖然很久沒有比賽，擊球的掌握度還是很確實。

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