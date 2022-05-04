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被太陽烤焦 東契奇45分「獨」愴然

2022/05/04 05:30

2018年選秀探花東契奇（左），昨對上同年選秀狀元艾頓（右），東契奇雖狂飆45分，獨行俠最終仍不敵太陽，在次輪首仗吞敗。（法新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕獨行俠一哥東契奇昨迎來生涯季後賽次輪首秀，狂砍全場最高45分、12籃板、8助攻，但擋不住太陽6人得分上雙的兇猛火力，最終獨行俠以114：121落敗。

季後賽一紀錄 追平喬丹

23歲的東契奇生涯首度挺進次輪，即使第2節被克勞德「出腳」踢中下體，不影響他的手感，昨是他第6度在季後賽轟破40分，高居所有23歲以下球員之冠。另外，東契奇季後賽生涯前17戰累計568分，僅次於「籃球之神」喬丹和張伯倫，場均得分33.4分也追平喬丹，成為史上兩名季後賽場均超過30分的球員。

獨行俠4先發只拿39分

東契奇雖狀況火燙，但獨行俠其他4名先發合計只拿39分，加上防守不到位，讓獨行俠打得艱辛，東契奇說：「我這場投丟了一些平常會進的球，但我不覺得問題出在進攻，主要還是輸在防守，我們應該可以做得更好。」

同為2018年選秀球員的太陽中鋒艾頓，不讓東契奇專美於前，昨砍下全隊最高25分，投籃命中率高達6成，充分展現內線優勢。不過，太陽第4節有些鬆懈，從原本雙位數領先到僅剩5分，這令艾頓有些不滿意，「這是季後賽，這樣收尾是不能被接受的，必須要更集中精神完成比賽。」

保羅季後賽助攻數

1144次史上第5

太陽36歲的控衛保羅攻下19分、3助攻，季後賽生涯助攻數達1144次，超越帕克獨居史上第5。且保羅對上東契奇已取得對戰10連勝，證明寶刀未老。值得一提的是，獨行俠近幾季碰上太陽就是沒轍，前次他們擊敗太陽已是2019年11月，必須盡快找到突破之道。

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