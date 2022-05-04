靜岡田徑賽》400公尺跨欄奪金 彭名揚小遺憾

彭名揚在日本靜岡田徑公開賽男子400公尺跨欄項目，以49秒39奪金。（田徑協會提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕國內跨欄後起之秀彭名揚，昨在日本靜岡田徑公開賽男子400公尺跨欄計時決賽以生涯次佳的49秒39奪金，連兩場賽事奪牌，增添出征成都世大運、杭州亞運的信心。

23歲的彭名揚前次參加國際賽已是2019年世大運，近年受疫情影響無法出國，只能努力強化體能及後段速度維持，讓自己變得更好。去年全運會他以49秒72技壓3屆奧運國手陳傑摘下金牌，也是生涯首次跑進50秒內。

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大一才改練400欄的彭名揚，靠著天生優異速度，很快駕輕就熟。他自豪表示，「我這幾年按部就班照教練課表練習，所以練習表現好，比賽成績一定能更好，且無論國內賽或國際賽都不會緊張，因為我做好準備了。」

賽事延誤身體冷卻

無緣破個人最佳

彭名揚上週在木南道孝挑戰賽以49秒32奪銅，連兩場跑進49秒40內，他自認狀況不錯，但昨因賽事延誤身體冷卻，無緣再破個人最佳，「我會記住這次的感覺，下次要挑戰跑進49秒內。」

此外，世界田總A級賽事世界田徑大獎賽東京站，美國隊包括柯爾曼、東奧400跨欄銀牌班傑明都會參賽，台灣則派出楊俊瀚、陳傑、陳奎儒迎戰，希望在強敵環伺下，再創全國新猷。

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