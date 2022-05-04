七六人被火紋身 哈登又迷航

七六人隊哈登（右）在東部次輪首戰僅拿16分，球隊最終不敵熱火。（今日美國）

哈登13投5中 僅拿16分

〔記者吳孟儒／綜合報導〕七六人昨少了主力中鋒恩比德，哈登又陷入迷航，熱火則發揮出色團隊戰力，5人得分達雙位數，以106：92在東部次輪系列賽拔頭籌。

恩比德在季後賽首輪貢獻26.2分、11.3籃板，卻因眼眶骨裂加上進入腦震盪程序至少缺陣2場，昨由哈登扛下進攻大旗，完全無法補足火力缺口，他13投5中只拿16分，且僅傳出5次助攻，未能有效串聯攻勢。

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哈登表示，P.J.塔克的嚴防確實對他造成影響，但主因是打得不夠積極，「因為恩比德沒打，沒人看好我們，我們應該專注自己，表現得更強勢。」

哈登表現下滑有跡可循，他今年季後賽場均投籃命中率僅40.2％，是2014年賽季以來新低，每場拿18.6分更是近10季首度低於20分。

七六人除了寄望哈登能盡快甦醒，當務之急是得找到能頂替恩比德的禁區人手，昨D.喬丹先發17分鐘只拿4分，但教練瑞佛斯已預告第2戰會依循相同策略，「我們就是相信他。」

熱火5人得分上雙

熱火一哥J.巴特勒歸隊手感不佳，16投5中拿15分，還好赫爾羅挺身而出，飆進4顆三分球，拿25分，艾德巴約也貢獻24分、12籃板。

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