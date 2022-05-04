全大運》暴增20公斤 黃鈺仁苦戰摘金

黃鈺仁（左）在全大運跆拳道男子87公斤以上級奪金。（全大運提供）

〔記者廖聿偉／桃園報導〕彰師大好手黃鈺仁昨在全大運跆拳道男子87公斤以上級一路過關斬將，並在決賽靠著致勝中端攻擊，以11：10力退國體大李孟恩，摘下金牌。

去年東奧失利後，黃鈺仁萬念俱灰退出國家隊並決定退役，但在恩師蘇泰源勸說下，才轉念重返賽場。他說，「當時打擊很大，完全沒有動力訓練，但教練一直鼓勵我，加上極速超跑董事長周哲男願意提供我資源，才決定再拚一次，用『玩』的心態重新出發。」

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黃鈺仁昨在金牌戰陷入苦戰，第三回合雙方三度戰成平手，最終驚險獲勝。蘇泰源認為，黃鈺仁很久沒比賽，但畢竟是經歷過豐富大賽的選手，即使比賽膠著仍老神在在。

黃鈺仁則認為，「賽前原本希望能大勝20分，無奈體力大不如前，且重量級的選手身材和力量都很強，李孟恩防禦能力又很出色，難以攻破。」

原本主打68公斤級，退役後體重大增，暴肥近20公斤，黃鈺仁說，「降體重很困難也很辛苦，未來也不打算再回68公斤，應該會鎖定在80公斤級。」

馬婷霞73+公斤級6連霸

彰師大馬婷霞昨在女子73公斤級摘金，完成全大運6連霸。前陣子因生涯規畫，面臨是否退役的抉擇。蘇泰源說，馬婷霞在國際賽仍有競爭力，所以鼓勵她再拚1年、備戰世大運。

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