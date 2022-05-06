狂威拆彈成功 悍將10殘壘

狂威（記者陳志曲攝）

桃猿中外野手陳晨威發生二次失誤。（記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕不受隊友3次守備失誤影響，樂天桃猿狂威昨先發6局只失2分，加上林承飛2分砲助威，終場以7：3擊敗富邦悍將，終止2連敗，富邦仍無緣本季首次連勝。

猿3失誤 朱育賢回魂減災

富邦擊出本季第二多的12支安打，包括于森旭的3安猛打賞，但除了范國宸的二壘打，其它都是一壘打，得點圈的打擊率仍不理想，留下10個殘壘，戰績4勝17敗，追平1996年興農熊創下的中職開季21場最差紀錄。

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狂威雖然被擊出7支安打，守備又有3次失誤，仍將傷害減到最低，失2分只有1分責失，投出6K，連3場優質先發，拿下並列聯盟最多的第3勝，這3勝都是來自富邦。

樂天總教練曾豪駒表示，狂威狀況其實不錯，尤其是危機處理能力相當出色，第2局一上場被連續安打失分後能及時踩住剎車，第6局又化解滿壘危機，期待他繼續拉長投球局數。

去年第2度奪得全壘打王的樂天朱育賢，賽前打擊率只有0.160，昨第1局擊出2分打點三壘打，第6局再敲出二壘打，本季首度單場雙安。

猿隊林承飛敲出2分砲。（記者陳志曲攝）

猿隊朱育賢長程火力完美復甦。（記者陳志曲攝）

曾豪駒指出，朱育賢之前忘了自己的優勢在長打，會想要碰成安打就好，但每個打者特性、功能不同，還是要發揮自己的長處，這場就有表現出來。

樂天第7局起用朱俊祥中繼，一上場被連3支安打失1分，富邦輪到中心打線進攻卻未能再得分，最後雙盜壘失敗結束最具威脅性的一波攻勢。

悍將先發投手陳鴻文（左）遇亂流掉分，苦吞開季3連敗。

（記者陳志曲攝）

12安不夠力 陳鴻文3連敗

富邦先發投手陳鴻文之前先發4場防禦率僅1.88，因打擊、守備不幫忙1勝難求，昨6局被擊出9支安打，失掉本季最多的5分責失，吞下開季3連敗，跨季6連敗更創生涯新高。

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