郭俊麟熟樂天 下週一正面交鋒

悍將郭俊麟本季一軍初登板訂在下週一補賽日，踢館桃猿。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳清正／新北報導〕富邦悍將先發投手郭俊麟昨上一軍隨隊，晚了1個月的本季一軍初登板，將在下週一出戰樂天桃猿，他很期待對決打擊火力最凶猛的樂天，尤其是好朋友藍寅倫。

郭俊麟表示，樂天是目前打擊最強悍的球隊，第1場先發就能對上，感覺興奮又期待，且從日職回來後曾跟著樂天練球，並以自行培訓選手的身分加入二軍比賽，和樂天球員都很熟，之前二軍復健賽也碰到過藍寅倫，很期待和他在一軍對決。

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郭俊麟原定4月8日先發，但比賽前兩天跑步拉傷腿部。他表示，當時跑到最後一趟腳突然抽了一下，本來以為只是抽筋，發現是拉傷後還請教防護員有什麼方法可讓他最快能投球，因為都準備好了，真的很想投，但教練團為了確保安全決定取消先發，沒想到這麼久才能回來。

郭俊麟投了2場復健賽都是對味全龍二軍投5局，第1場被擊出6支安打失3分，他表示，雖然內容看似不理想，不過，沒有四壞球讓他放心不少，表示身體節奏沒有因受過傷而跑掉。他的第2場復健賽無失分，只被擊出1支安打，投出6次三振。

郭俊麟表示，球隊開季戰績不佳，自己在二軍幫不上忙感覺有點悶，現在終於準備到萬全的狀態，希望能和隊友們一起幫助球隊。

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