保羅決勝節神獸 西霸太陽2連勝

37歲的保羅（右2）決勝節灌14分，率太陽擊敗獨行俠取得2連勝，個人本季季後賽決勝節共拿下82分，高居聯盟第一。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕太陽隊老將保羅昨攻下28分，其中14分集中在第4節，帶動團隊攻勢單節灌進40分，甩開對手糾纏，終場129：109擺平獨行俠，在西部次輪系列賽取得2連勝。

季後賽第4節得分

居聯盟第一

太陽在決勝節開局被追到3分差，保羅再次挺身而出，連續6次出手命中，他也堪稱聯盟最強第4節先生，本季季後賽決勝節共拿下82分，高居聯盟第一，投籃命中率高達63.8％。

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將滿37歲的保羅，身手絲毫不受年齡影響，特別是歷經漫長賽季還能在高張力季後賽持續爆發，他也不藏私分享，「最重要的還是基本功，這沒辦法騙人，你得做好體能跟重量訓練，還要好好休息，一旦你沒做好這些，就得接受最後的結果。」

談到保羅的神勇演出，貢獻全隊最高30分的布克一點都不意外，他說：「我不想帶你們重溫我5歲時的記憶，我那時跟我爸一起看球，保羅就已掌控場上的一切，每次都是如此，他有出色領導力，還有超群的奪勝意志。」

不過，布克這番話顯然誇張了，因為1996年出生的他5歲時，保羅根本還未登上NBA，保羅是在2005年選秀會才被紐奧良黃蜂選走。

東契奇砍35分 換不到勝利

太陽昨團隊命中率高達64.5％，寫下隊史季後賽單場新高，此外，他們本季前3節打完取得領先，累積52勝0敗，續朝2019-20年湖人所創下的57勝0敗最猛紀錄邁進。

獨行俠吞2連敗，最悲情莫過於東契奇，繼前一場飆45分，昨再砍35分，生涯季後賽第12次破30分，在史上24歲以下球員中排名第4，卻始終難以換到1勝，主帥奇德說：「他一定很累，打36分鐘且拚盡全力，其他人得適時助一臂之力才行。」

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