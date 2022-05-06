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熱火2度烤焦七六人 各項數據狂勝

2022/05/06 05:30

熱火在次輪系列賽2連勝七六人，J.巴特勒（左）包辦22分、12助攻。（歐新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕J.巴特勒昨包辦22分、12助攻，加上中鋒艾德巴約攻下23分，率領熱火以119：103痛宰七六人，在東部次輪系列賽取得2：0領先。

熱火各項數據都優於七六人，投籃命中率高達51.3％，三分球準星48.3％，替補得分也多出32分，其中歐拉迪波得19分，就等於對手全隊板凳得分。

連兩場都贏得輕鬆的熱火，場均淨勝分達15分。此外，熱火在季後賽7戰4勝制取得2：0領先下，16次系列賽全都獲勝，但總教練史波斯查強調，要在季後賽贏球很不容易，不可大意，得時刻上緊發條。

少了主力中鋒恩比德，七六人的禁區優勢變成劣勢，依賴的外線又使不上力，全隊命中率僅26.7％，儘管馬克西拿34分，哈里斯進帳21分，哈登有20分，根本比不上熱火雄厚的團隊戰力。

七六人明寄望恩比德奧援

力求反彈的七六人，只能寄望恩比德能在明天回到主場時歸隊，主帥瑞佛斯保守表示，「我透過視訊跟他聯絡，看起來還不錯，但能否上場還得再評估。」

只不過從歷史軌跡來看，七六人已陷入難以翻身的窘境，他們過去13次系列賽陷入0：2落後，最終都沒能翻盤。

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