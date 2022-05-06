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「台灣隊長」歸隊 爆愛妻魔鬼教練

2022/05/06 05:30

陳盈駿將披台灣隊戰袍打亞洲盃和杭州亞運。左為妻子郭佳紋。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕在中國CBA表現亮眼的「台灣隊長」陳盈駿、林庭謙，昨除了在返台記者會分享在外征戰的心路歷程，也宣布投入7月亞洲盃、9月杭州亞運，為台灣隊戰力加分。

林庭謙希望自己在CBA的表現能更穩定。（記者林岳甫攝）

陳盈駿、林庭謙

將打亞洲盃、亞運

28歲的陳盈駿在CBA打拚5季，本季打出生涯年，平均繳出19.1分、4.6籃板及8.9助攻，並率廣州龍獅闖進季後賽也拿下隊史季後賽首勝，但他不因此自滿，尤其季後賽遇到前所未見的強悍防守，希望在休賽季強化自身能力，下季率隊再次衝擊季後賽。

22歲的林庭謙效力天津天行者，本季平均15.9分、4籃板及4.9助攻，數據比菜鳥年更出色。他透露，不會對現階段表現感到滿意，希望自己能更穩定。

陳盈駿、林庭謙目前都已展開自主訓練，等待國內PLG、T1季後賽落幕，就會投入台灣隊集訓。陳盈駿上屆亞運擔任隊長，並率隊重返4強，但因無歸化洋將最後仍無緣獎牌，如今期待和「新台灣人」阿提諾及國內好手共組最強台灣隊，力拚隊史最佳成績。

悄悄完成登記手續升格人夫的陳盈駿，昨還爆料愛妻台電女籃好手郭佳紋是「魔鬼教練」，「她陪我訓練的過程，不准我喝水、休息，比我自己還要嚴格。」

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