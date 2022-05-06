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T1疫情燒 最快5/18重啟賽事

2022/05/06 05:30

PLG新北國王也傳出有球員確診。（資料照）

〔記者廖聿偉／台北報導〕國內疫情持續升溫，疫情也延燒到國內籃壇，SBL超級籃球聯盟上週率先宣布停賽，T1、PLG兩大職籃聯盟則出現多場比賽順延，都是卡在3+4的隔離政策，球隊只要1人染疫，全隊一起練球、比賽，很容易被匡列成密切接觸者，導致出賽人數不足，只能延賽。但即使疫情毫無趨緩跡象，兩聯盟都希望以延賽代替停賽。

T1傳出台啤英熊和桃園雲豹都有球員確診。（資料照）

緊急普篩

多達15球員確診

T1聯盟疫情先爆發，上週就傳出台啤英熊球員確診，之後桃園雲豹也中鏢，全隊至少4名球員染疫，本週主場三連戰被迫延期。聯盟昨緊急採取普篩政策，證實全聯盟已累積多達15名球員確診，但並未公布球團確診分布狀況，預計至少要到5月18日才會重啟賽事。

PLG也傳災情

本週3戰延期

PLG則於昨天傳出災情，鋼鐵人和國王都傳出有球員及行政人員確診，本週共3場比賽延期。聯盟強調，任何疫情狀況都會公開透明。

面對3+4隔離政策是否會導致球賽陷入打打停停的循環，PLG執行長陳建州回應，當密切接觸者與確診者人數過多，少於聯盟所規定的出賽人數就會先延賽，聯盟會和球團優先協商補賽事宜，因牽涉到轉播與贊助商合約，在不影響季後賽5月21日正常開打情況下，還是以補賽方案為優先，屆時視疫情狀況再召開賽務決策委員會滾動式調整。

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