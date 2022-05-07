索沙尬悍將 不怕前隊友顏藝

索沙（記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕樂天桃猿後天將在桃園與富邦悍將進行本季第1場在週一的補賽，兩隊已經排定由索沙、郭俊麟擔任先發投手，索沙對回鍋中職首戰就對上前東家相當期待，既然上場比賽只能把交情放一邊，盡最大努力把工作做到最好。

索沙指出，很喜歡富邦的隊友，每次碰到都會打招呼，這些「前隊友」也喜歡他，但現在穿的球衣不同，彼此都要做好本分，「之前在二軍比賽，高國輝、蔣智賢、李宗賢要打擊前，都會眨眼、做鬼臉要鬧我，既然在場上投球，我絕對不會開玩笑。」

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索沙去年3月在比賽中受傷，4月接受左膝前十字韌帶重建手術，5月返美復健，他表示，目前狀態已能應付正常比賽，為延長球員生涯接受醫生建議，未來兩年都要穿護膝，比賽中不會影響投球，「只有運動的時候要，日常生活不用。」

郭俊麟延續日職時期習慣，昨穿正式球衣進牛棚練投，他4月7日跑步時拉傷右腳下二軍，本季初登板從原定4月8日延到後天，他表示，昨練投約60球一切正常，體能與力量都有回來。

中職今年起新增週一補賽特殊規定，一軍登錄人數可增加1人到28人，當日上一軍、隔日下二軍若是同1位選手，不受本土球員10日、外籍球員15日的升降限制。

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