請昌仔熱快一點 5個出局數神救援

兄弟終結者李振昌（前排右二）完美救援獲選單場MVP。（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕8局上1出局滿壘大危機，中信兄弟李振昌提早上班，展現終結者的最大價值，連續抓下5出局數，包括3次三振，繳出平生涯最多出局數的救援成功，率隊以3：2險勝統一獅、狂掃4連勝。

8局緊張登板 滿壘解套

中信佈局投手吳俊偉在7局上提前上陣，化解一二壘有人危機，8局續投時，牛棚教練林恩宇就叫李振昌提早準備，總教練林威助表示，「第8局有請他熱快一點，有危機時剛好熱身完畢，就排他上去。」

請繼續往下閱讀...

獅隊6、7局各追1分，追至1分差，8局上從吳俊偉手中攻佔滿壘，派上打擊率4成的柯育民代打。李振昌登板後即刻澆熄反攻氣焰，3球就三振他，再讓李丞齡敲飛球出局，成為昨役最關鍵的2個出局。

李振昌坦言，上場時腦筋一片空白，「告訴自己一顆一顆來，不能讓他（柯育民）擊到球，就算擊到也要製造滾地球。」化解危機時，昌仔不禁流露激動情緒，「開季狀況都不是很好，關鍵時刻有守住，幫自己打氣一下，釋放一些壓力。」

守護神奪單場MVP不常見，李振昌奪下生涯第3座，巧合的是分居偶數年的2018、20、22年，是繼2018年7月25日生涯初登板後，又在洲際主場接受球迷英雄式歡呼。

「滿驚訝的，我才丟1.2局而已。」李振昌以為MVP是優質先發的象魔力，或是敲2分彈的陳文杰，但象魔力也說，「振昌上場局面張力很大，守下來對球隊很關鍵，我很開心他拿MVP，感謝他幫我拿勝投。」

李振昌拿下生涯第73次救援成功，走下頒獎台後立刻進入更衣室看重播、跟教練討論，再出來接受媒體聯訪，「每場丟完都會找影片看一下優缺點，不好的修正到最好，好的就繼續保持。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法