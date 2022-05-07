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「疫」發不可收拾 杭州亞運、成都世大運確定延期

2022/05/07 05:30

杭州亞運主場館。（法新社）

〔記者粘藐云／台北報導〕中國國內疫情再起，加上堅持「清零」政策，連帶影響今年在當地舉行的大型運動賽事，包含杭州亞運、成都世大運皆延期，原定去年舉辦已延至今年底的汕頭亞青運則直接取消，改由下屆2025年烏茲別克首都塔什干接辦，國際賽會日程大亂。

中國疫情再起，加上「清零」政策影響，杭州亞運及成都世大運皆確定延期舉行。（法新社）

體育署︰商討調整訓練

杭州亞運原訂於9月10日至25日登場，但受到疫情影響，昨亞洲奧林匹克理事會召開的實體暨視訊執委會中確定比賽延期，復辦日期未定。昨體育署和中華奧會皆證實此消息，體育署副署長洪志昌表示，目前尚未確定延期後的時間，但接下來會和各單項協會討論，該如何調整訓練並積極協助選手備戰。

不過，現階段有13個代表隊的名單已繳交，部分也通過審查，未來選手名單是否還會調整？洪志昌說：「這部分會再和協會討論，但也得視亞運延期時間有多長，再與協會、國訓中心商討如何調整選訓計畫。」

對於賽事延期，台灣選手、教練已有經驗，昨得知比賽延期的消息，普遍表示，不會有太大影響，會繼續專心備戰。

李洋︰專心備戰就好

去年摘下東奧羽球男雙金牌的李洋，上屆雅加達亞運曾和當時搭檔李哲輝摘下銅牌，這次改和王齊麟攜手出擊，卻碰上疫情攪局，李洋說：「多少會影響到準備的方向，不過心情上倒是還好，之前奧運也有延期的經驗，所以平常心看待，專心備戰就好。」

羅嘉翎︰習慣疫情變數

目前人在國外訓練的跆拳道女將羅嘉翎，今年原定參加世大運跟亞運，對於兩個大賽同時延期，她表示，已經漸漸習慣疫情帶來的變數，現階段會專心爭取巴黎奧運的積分。

東奧舉重銅牌女將陳玟卉的教練黃達德表示，有掌握到可能延期的情況，已有心理準備，「接下來會進行訓練上的調整，但玟卉還年輕，比賽延期對她的影響，我想應該不大。」

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