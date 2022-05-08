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詹子賢硬碰硬 殺棒再見安

2022/05/08 05:30

〔記者龔乃玠／台中報導〕中信兄弟德保拉昨未能發揮魔王級身手，一度還成敗投候選人，但隊友先守住8局上失分危機，下個半局再逮中獅隊後援洋投柯瑞的失誤轉守為攻，最後靠詹子賢9局下敲生涯第4支再見安打，助中信4：3掃進5連勝，保持本季對戰獅隊未輸球的紀錄。

詹子賢（右二）敲出再見安打，為兄弟拿下5連勝。（記者廖耀東攝）

兄弟5連勝 本季對獅不敗

中信靠柯瑞在8局下牽制失誤和投手犯規扳平戰局，9局下張志豪敲長打，許基宏用滾地球推進至三壘，在獅隊趨前防守之際，詹子賢敲中間方向再見安打，這是「詹皇」生涯首支非全壘打的再見安打。

總教練林威助指出，有許基宏二壘滾地球的推進，才有詹子賢的再見安打，「獅隊往前防守才有辦法穿越，如果是一般守備陣容，那支可能是朝二壘的平飛球。」

柯瑞沉重無比的151公里伸卡球，詹子賢從未看過，他說，柯瑞的伸卡球很快又很會跑，「國際賽也沒看過這麼犀利的伸卡，很幸運剛好打到洞，但也犧牲掉1支培養好感情的球棒。」

張志豪9局下敲出關鍵二壘安打。（記者廖耀東攝）

高宇杰美技 首次抓到二壘

中信替補上陣的捕手高宇杰，在8局上演出扭轉氣勢的美技，當投手面臨2出局一二壘有人的失分危機，他在2好球後發現跑者施冠宇離壘過遠，自主發出牽制暗號，生涯首次演出牽制二壘出局美技，避免1分差的落後局面擴大。高宇杰表示，看到壘上跑者想搶分，應該在球擊出後就積極跑壘，跟二壘的岳東華做暗號，再跟教練確認後執行，「很開心有抓到跑者。」

德保拉先發6局失3分，一度面臨相隔748天對獅隊吞先發敗投的局面，隊友為他延續連18場對戰先發未吞敗的紀錄。後援投手楊志龍奪下暌違3年的勝投，他跟高宇杰搭配在9局上壘上有人三振陳傑憲的變化球，令助總覺得配球很關鍵。

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