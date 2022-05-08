悍將不是最慘 獅第8局掉分王

獅洋投柯瑞8局下接連出狀況，平白送出追平分。

（記者廖耀東攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕統一獅挺不過心魔，新佈局投手柯瑞昨在8局下僅被江坤宇敲一壘安打，卻連續發生牽制暴傳、投手犯規，免費奉送追平分，成戰局逆轉關鍵，獅隊的「第8局黑洞」仍是一道無解難題。

柯瑞本月1日轉任中繼，昨首度以佈局投手在領先的第8局上班，1出局被江坤宇敲安後，先牽制暴傳讓跑者攻上三壘，對決打者過程又發生投手犯規，讓兄弟追成3：3平手，9局下再被詹子賢敲再見安打，苦吞中職首敗。

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柯瑞首度佈局 牽制暴傳、犯規被追平

餅總當下詢問裁判，柯瑞投球動作沒有停止，形成投手犯規的「突襲投球」。他認為比較不應該的是牽制暴投，「柯瑞是可以壓制的，但牽制和投手犯規讓自己失掉追平分。」被問到是否改變佈局投手定位，餅總則回應，「再討論。」

獅隊過往的佈局大將鄭鈞仁因手肘問題調整緩慢，至今都未升上一軍，頂替投手各有狀況，本季獅隊在第8局狂掉23分，不僅是所有局數最慘紀錄，戰績最糟糕的富邦悍將也沒在任1局掉這麼多分，足見這個黑洞多困擾獅隊，苦吞8次救援失敗也是聯盟最多。

不僅柯瑞有狀況，獅隊在8局上有機會搶保險分，林子豪先在本壘前遭觸殺，施冠宇又在二壘被牽制出局，餅總嘆氣指出，「比賽很多小細節沒有掌握住，給人家機會。」

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