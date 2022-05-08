味全僅停機7戰? 領隊沒把握

味全龍受染疫風暴影響暫停比賽，本週4連戰能否順利復賽仍是未知數，昨也被中信兄弟超車，戰績落到第3。（資料照）

丁仲緯（資料照，味全龍提供）

〔記者羅志朋／台北報導〕味全龍深陷染疫風暴，總計18名球員確診，已造成7場比賽延期，本週能否復賽有待明天中職聯盟開會裁定；日前因疫情向球迷以公開信致歉的味全領隊丁仲緯，昨首度接受本報電話訪問談及本週復賽，則表示：「只能說有機會但沒把握。」

本週能否復賽 聯盟明裁定

味全在上月27日驚傳隊職員快篩陽性後，確診人數一再攀高，至今只打成兩場比賽，表定本週三（11日）作客桃園與樂天桃猿交手，是目前最快復賽日。中職秘書長楊清瓏昨指出，明天味全將通報完整疫調，聯盟再做評斷裁定，若居隔14人以下復賽機會大。

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只是味全除18名球員確診，還有6名球員因密切接觸隔離，以及6名球員自主健康管理，上述30人全為本土球員，近期都在飯店1人1室居隔自主練習，並未出關進行團隊訓練。對此丁仲緯表示，18名確診球員即使快篩陰性解隔離，也不會立即投入一軍比賽，先進行分流自主訓練，待身體狀態足以面對高強度賽事才會重返一軍。

丁仲緯初受訪 憂一軍兵源

「如果本週復賽，會以部分一軍球員搭配洋將，再拉二軍球員補足名額比賽。」丁仲緯指出這是目前可能作法。換句話說，扣掉無法立即出賽的18人，味全一軍最多只剩12人可打，加上4名洋將，至少得從二軍拉上9人，才能補足一軍25人登錄名單，應付本週4連戰，戰力影響不小。

雖然聯盟樂觀看待本週復賽，不過味全戰力削弱，加上其他球隊可能憂慮交戰染疫風險，能否如期復賽仍有變數，丁仲緯強調，球團遵照聯盟防疫指引執行。

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