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面對戰「疫」無懼 全大運照常開幕

2022/05/08 05:30

蔡英文總統昨在全大運開幕式表示，未來政府會持續挹注資源，給予選手最大支持，讓大家在國際舞台發光發熱。（記者陳志曲攝）

蔡總統現身︰給予選手最大支持

〔記者粘藐云／桃園報導〕111年全國大專院校運動會昨於國立體育大學舉行開幕典禮，總統蔡英文特別到場鼓勵選手，她在致詞時表示，過去台灣很多國手皆於全大運中脫穎而出，期盼今年參賽選手能承先啟後，繳出佳績，未來政府會持續挹注資源，給予選手最大支持，讓大家在國際舞台發光發熱。

奧運級校友受邀與會

國體大睽違12年再度舉辦全大運，這次主打口號「超越你的以為」鼓勵選手持續在賽場超越自我。今年因為疫情，比賽全數閉門進行，昨日的序幕表演，特別融入「面對疫情」、「無懼挑戰」等概念，另外邀請「奧運級」校友、師生參與聖火和大會會旗進場，包含雅典奧運跆拳道金牌朱木炎、北京奧運舉重金牌陳葦綾等人。

蔡英文昨細數台灣健兒近幾年來在國際賽繳出亮眼成績，包含台北世大運進帳26金34銀30銅，2018年雅加達亞運拿下17金19銀31銅，也是首度有戰機伴飛，迎接台灣代表團返國；另外去年東京奧運的2金4銀6銅，更創下台灣首度在奧運進帳雙位數獎牌的紀錄。

蔡英文提到，為了備戰2024年巴黎奧運，目前黃金計畫2.0已啟動，為選手量身打造訓練計畫，另外國訓中心訓練基地也將持續升級，期盼提供選手更完善的訓練環境和資源。

1.3萬名選手共同參戰

今年全大運共有22個項目、超過1萬3000名選手參戰，其中不乏東京奧運國手，包含游泳好手王冠閎、王星皓、桌球林昀儒等人。另外，東奧舉重銅牌女將陳玟卉將在今天上陣，預計在女子71公斤級登場；「舉重女神」郭婞淳雖未參賽，但將以輔大教練身份協助後輩。

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