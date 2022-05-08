救世主現身 恩比德蒙面滅火

七六人恩比德（左）戴著面具主宰禁區，率隊撲滅來犯的東霸天熱火。（今日美國）

七六人主場開胡

〔記者梁偉銘／綜合報導〕恩比德無愧為七六人救世主，東部季後賽第2輪G3負傷上陣，戴著半透明面具主宰禁區，率隊99：79撲滅來犯的東霸天熱火，追成1勝2負，賽後天王中鋒表示，並不怪罪「肇事者」，只希望持續提升臨場狀態，讓自己和球隊都能變更好。

戴面具復出繳雙十

連輸2場的七六人無路可退，歷經拇指扭傷、眼眶骨折及腦震盪的恩比德，休兵8天後緊急復出，出賽36分鐘，繳出18分、11籃板，攻守兼備成為費城球迷口中MVP，「過去幾天我有些腦震盪後遺症，感覺難以形容。」恩比德強調，自己和隊友還沒拿出最佳表現，希望繼續出賽幫助球隊，「我很努力重返球場，也為球隊獲勝感到開心。」尤其還有許多硬仗，如何保持防守強度與侵略性，將是七六人贏球關鍵，「我們仍有機會，但願我能恢復更好。」

請繼續往下閱讀...

包辦17分、8籃板、6助攻的哈登，盛讚恩比德及時歸隊，提振七六人士氣，「他能出賽就已帶來許多能量。他知道全隊現在有多麼需要他，並在攻守兩端有所貢獻。」

儘管許多球迷怪罪首輪暴龍西亞卡姆肘擊傷人，害得恩比德缺席2場，但這位MVP大熱門為同胞說話，「我不覺得他是故意的。」儘管職業生涯多次因傷缺陣，特別是季後賽，對於外界「玻璃人」批評，恩比德也強勢回應：「這正是激勵我獲勝的原因。」

七六人總帥瑞佛斯指出，恩比德雖受傷無法正常訓練，上陣照樣成為防守核心，壓制強敵熱火攻勢，「這我已說一整年，最佳防守球員評選中，大家都沒給恩比德足夠尊重，就像這場怎麼誇他都不夠。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法