晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 即時新聞

全大運》霸澤昂．依邦 舉破3全國

2022/05/09 05:30

霸澤昂·依邦以抓舉87公斤、挺舉110公斤、總和197公斤，三破全國紀錄。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕111年全國大專院校運動會舉重昨登場，排灣族女將霸澤昂．依邦降體重在女子49公斤級出擊，她以抓舉87公斤、挺舉110公斤、總和197公斤，三破全國為地主國立體大進帳一面金牌。

陳玟卉昨戴口罩出賽摘金。（記者陳志曲攝）

148公分小巨人

換跑道出頭天

身高僅148公分的霸澤昂．依邦，過去曾是田徑選手，曾練過短跑和跳高，不過成績並不出色，因緣際會下轉換跑道改練舉重，找到一片天。

霸澤昂．依邦先前因傷勢所擾，但受到方莞靈去年在東京奧運拿下第4名激勵，她評估自身體重相差不大，決定從原本55公斤降體重挑戰49公斤級，盼能達到杭州亞運的參賽標準。

昨三項成績都打破全國紀錄，也成功達亞運標，霸澤昂．依邦說：「過程滿順利的，加上在主場出賽，這是我們平常訓練的地方，感覺很熟悉，心情也比較放鬆。」

不過，杭州亞運因疫情延期，霸澤昂·依邦表示，只是延期，比賽還是在，所以不會有太大影響。至於原本也要在49公斤級出賽的方莞靈，昨因確診缺席，目前回到老家台南隔離休養。

陳玟卉摘金︰

戴口罩比賽會喘

東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉昨女子71公斤級登場，為了防疫她戴口罩上陣，以抓舉90公斤、挺舉110公斤，總和200公斤摘金。第一次戴口罩比賽，陳玟卉坦言，挺舉的部分確實有點喘，但因為疫情嚴峻，必須謹慎一些。

由於杭州亞運延期，陳玟卉今年把目標放在年底的世錦賽，她也以正向心態面對，「比賽延期有更多的時間可以準備，且賽期剛好銜接巴黎奧運，所以不完全是壞事。」教練黃達德也稱讚，陳玟卉經過奧運洗禮後，表現更加成熟、自律，她也發下豪語，希望可以戰到2028年洛杉磯奧運。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。