全大運》霸澤昂．依邦 舉破3全國

霸澤昂·依邦以抓舉87公斤、挺舉110公斤、總和197公斤，三破全國紀錄。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／桃園報導〕111年全國大專院校運動會舉重昨登場，排灣族女將霸澤昂．依邦降體重在女子49公斤級出擊，她以抓舉87公斤、挺舉110公斤、總和197公斤，三破全國為地主國立體大進帳一面金牌。

陳玟卉昨戴口罩出賽摘金。（記者陳志曲攝）

148公分小巨人

換跑道出頭天

身高僅148公分的霸澤昂．依邦，過去曾是田徑選手，曾練過短跑和跳高，不過成績並不出色，因緣際會下轉換跑道改練舉重，找到一片天。

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霸澤昂．依邦先前因傷勢所擾，但受到方莞靈去年在東京奧運拿下第4名激勵，她評估自身體重相差不大，決定從原本55公斤降體重挑戰49公斤級，盼能達到杭州亞運的參賽標準。

昨三項成績都打破全國紀錄，也成功達亞運標，霸澤昂．依邦說：「過程滿順利的，加上在主場出賽，這是我們平常訓練的地方，感覺很熟悉，心情也比較放鬆。」

不過，杭州亞運因疫情延期，霸澤昂·依邦表示，只是延期，比賽還是在，所以不會有太大影響。至於原本也要在49公斤級出賽的方莞靈，昨因確診缺席，目前回到老家台南隔離休養。

陳玟卉摘金︰

戴口罩比賽會喘

東京奧運舉重銅牌女將陳玟卉昨女子71公斤級登場，為了防疫她戴口罩上陣，以抓舉90公斤、挺舉110公斤，總和200公斤摘金。第一次戴口罩比賽，陳玟卉坦言，挺舉的部分確實有點喘，但因為疫情嚴峻，必須謹慎一些。

由於杭州亞運延期，陳玟卉今年把目標放在年底的世錦賽，她也以正向心態面對，「比賽延期有更多的時間可以準備，且賽期剛好銜接巴黎奧運，所以不完全是壞事。」教練黃達德也稱讚，陳玟卉經過奧運洗禮後，表現更加成熟、自律，她也發下豪語，希望可以戰到2028年洛杉磯奧運。

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