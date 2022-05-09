全大運》50M仰式25秒47 莊沐倫再飆紀錄

莊沐倫昨50公尺仰式再破全國紀錄。（記者陳志曲攝）

800自接力

也拿下金牌

〔記者粘藐云／桃園報導〕北市大學莊沐倫昨在全大運公開男子組50公尺仰式兩度打破全國，昨他在預賽先游出25秒63，下午決賽飆出25秒47，進帳一面金牌，另外他也助北市大在公開男800公尺自由式接力摘下金牌。

莊沐倫高中時期就已嶄露頭角，同時他也是台灣3項仰式的全國紀錄保持人，昨他在預賽游出25秒63，把自己在去年全運會創下的全國紀錄25秒65送入歷史，下午更一舉亞運達標。

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對於自己的狀態，莊沐倫表示，早上起床覺得身體滿放鬆的，但沒預想到會破全國，「看到成績滿驚訝的，下午保持平常心，加上平常訓練都在下午，所以狀態還不錯。」莊沐倫在去年全運會及今年全大運皆刷新自己的紀錄，找回過去的狀態，他表示，主要是逐漸熟悉教練許志傑的訓練方式，加上教練也很關心他每天訓練的狀況，整體狀態跟著提升。

雖然達標亞運，但比賽因疫情延期，莊沐倫坦言，延期後訓練節奏被打亂，他也得和教練討論該如何調整，現階段會把重心放在50和100仰。

東京奧運國手王星皓，昨在主項200公尺混合式游出2分01秒13摘金，他表示，原本目標設定在2分00秒50左右，所以決賽游出這個成績還算滿意。

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