海嘯三兄弟轟78分 「熊」怨嘆

柯瑞（右2）昨狂飆30分，勇士剛好也以30分的差距大勝灰熊。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕NBA勇士昨在西部季後賽次輪G3於主場展現強大的火力，團隊以破5成的命中率，投進17個三分球，全隊6人得分達雙位數，其中「海嘯三兄弟」輪流發威，柯瑞轟下30分、K.湯普森貢獻21分，波爾替補上陣也挹注27分，聯手率隊142：112大勝灰熊，系列賽取得2：1領先。

勇士6人上雙 17發三分彈

勇士此役慢熱，開賽近6分鐘僅貢獻8分，一度陷入13分落後。但灣區大軍在次節甦醒，逐漸收復失土，總計後三節灌進116分，全場一度領先達32分，勝負提前底定。勇士火力四射，團隊投籃命中率63.1%、三分球命中率53.1%、罰球命中率90.5%，成為繼2001年七六人之後，史上第二支在季後賽單場達成「60-50-90」的球隊。

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前役兵敗曼菲斯的勇士，G3派出奇兵，由19歲小將庫明加先發，成為1970-71球季NBA官方列入先發、替補名單紀錄以來，最年輕的先發球員；他也非常爭氣，全場10投8中，攻下18分，成為繼布萊恩、帕克和安東尼之後，史上第4位未滿20歲在季後賽攻下至少18分的球員。

灰熊在客場遭震撼教育，同時當家球星莫蘭特疑似被波爾拉扯，導致膝蓋受傷，留下34分、7助攻後提前退場。莫蘭特傷勢如何還要等檢查結果出爐才能揭曉，但賽後他相當不滿，並在個人社群媒體暗諷勇士打球很髒。

擊退綠衫軍 公鹿2:1領先

東部季後賽，公鹿「字母哥」亞德托昆波在次輪G3一夫當關，豪取全場最高42分、12籃板和8助攻，終場103：101擊敗塞爾提克，系列賽取得2：1領先。

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