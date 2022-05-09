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羅暐捷發抖的逆轉安 獅本季首勝兄弟

2022/05/09 05:30

餅總林岳平賽後開心大讚子弟兵。（記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／台中報導〕「這1勝很重要！」統一獅昨鏖戰到9局上最後出局數，羅暐捷在2好球突破終結者李振昌，一棒2分打點安打逆轉比分，率隊以4：3中止3連敗、本季5次交手，首度擊敗中信兄弟，勝率重返5成，總教練林岳平大讚子弟兵。

兄弟李振昌第9局遭羅暐捷狙擊，吞本季首敗。 （記者林正堃攝）

餅總嗨喊：這1勝很重要

獅隊9上羅暐捷在2出局後敲逆轉安，助隊本季首度擊敗中信兄弟，勝率重返5成。（記者林正堃攝）

獅隊在6日才被李振昌強鎖1.2局飲恨，昨日對決展現更堅毅的韌性，1出局靠安打和2次四壞攻滿壘，即便陳重廷遭三振，羅暐捷雙腳邊發抖，眼看球數以2好1壞落後，卻在懸崖邊緣突然敲出右外野安打送回2分，賞給李振昌本季首敗，兄弟中止5連勝。

獅隊終結者陳韻文（右）9下遇滿壘危機，總教練林岳平（中）親自上投手丘安撫，順利守成。（記者林正堃攝）

9上最後出局數 棒打李振昌

羅暐捷從7局下替補上場守備，9局上才迎接首打席。他坦言，看到學長被三振形成2出局，前2顆好球又沒掌握到，雙腳開始發抖，「我告訴自己不要抖，心想一定要碰到球，打進場內才有機會扭轉戰局。

傷兵滿營的獅隊靠新兵打天下，連敗期間負有不小責任感，羅暐捷說，教練和學長沒有給他們壓力，自己很希望能頂住戰局，「有一、兩次表現不好後，變成懷疑自己，怎麼會沒有把握好難得的機會？」

看板球星陳傑憲跟羅暐捷是室友，每晚都有聊不完的話，扮演菜鳥的安定力量。羅暐捷說，「他都會說，『我們現在不頂起來，也沒有人頂我們了，就按照自己節奏打，讓球隊可以運作下去』。」

陳韻文滿壘危機 餅總出馬安撫

獅隊昨天差點又栽在第8局，平手局面派上終結者陳韻文提前上班，卻被李聖裕敲出超前安打，從上月23日被中信在第8局血洗9分後，近9場的第8局只有2場無失分，讓餅總傷透腦筋。

靠羅暐捷逆轉安打，陳韻文獲得「敗部復活」的機會，9局下卻又遇到滿壘危機，一度讓總教練林岳平親自上丘安撫，順利守成。餅總說，「前2場都1分差輸球，這場雙方也打得很激烈，就看誰堅持到最後。」

獅隊去年10月31日起就沒贏過兄弟，連同上季例行賽2敗，以及台灣大賽4敗遭橫掃，本季前4場對戰3敗1和，跨季累積9敗1和，昨取得暌違193天的對戰勝利，克服「恐象症」。

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