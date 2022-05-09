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爐主今戰龍頭 9-1-2連線差很大

2022/05/09 05:30

桃猿「9-1-2」棒連線績效好，林立稱職扮演「強力核彈頭」角色。（資料照）

〔記者羅志朋／台北報導〕樂天桃猿14勝6敗1和穩居龍頭，今在主場迎戰4勝18敗暫居墊底的富邦悍將，桃猿對戰取得5勝1敗絕對優勢，雙方先發「9-1-2」棒連線績效同樣天差地遠。

桃猿、悍將9-1-2連線比一比

桃猿串聯火力班底固定

本季桃猿出賽21場，陳晨威、成晉皆扛20場先發第9、2棒，第1棒林立更是打好打滿，完全不做第二人選，「9-1-2」連線班底固定；反觀悍將棒次大風吹，出賽22場就有8人打過9棒，1、2棒各有6名人選。

攤開數據來看，桃猿先發9、1、2棒打擊率依序為0.324、0.289、0.317，其中林立繳4轟、20分打點勇冠全聯盟，稱職扮演「強力核彈頭」角色，陳晨威昔日為桃猿不動開路先鋒，今年後調9棒，上壘率0.370高於林立，推翻「9棒即弱棒」論調。

桃猿「9-1-2」能否順利連線，關鍵在2棒成晉，本季成晉打擊率0.329名列聯盟第3，7盜高居榜首，堪稱「強力導火線」，有效將攻勢延續至中心打線，桃猿總教練曾豪駒盛讚他心態和身體素質顯著成長，擊球解讀能力相當不錯。

悍將常斷線 對戰落劣勢

至於悍將先發9、1棒打擊率分別只有0.175、0.198，2棒打擊率0.244，這3棒平均上壘率不到0.240，悍將場均僅得2.4分，與「9-1-2」經常斷線有連帶關係。

今天這場補賽，樂天先發投手索沙暌違1年多後，重回一軍投手丘，面對前東家，富邦悍將則以洋投威迪茲應戰。

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