湯瑪斯盃》三本柱戰術 台灣男團橫掃德國晉8強

台灣羽球男團4天王合力擊退德國隊，晉級八強。圖為王子維。（Badminton Photo提供）

明與印度爭C組龍頭

灣羽球男團4天王合力擊退德國隊，晉級八強。圖左起為李洋、王齊麟。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕去年無緣湯瑪斯盃世界羽球男子團體錦標賽8強的台灣隊，昨靠「三本柱」周天成、王子維及東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟搶勝成功，加上後兩點男雙、男單贏球，以5：0橫掃德國。印度擊敗加拿大，台、印篤定晉級8強，明天下午3點一較高低，爭C組龍頭位置。

台灣羽球男團4天王合力擊退德國隊，晉級八強。圖為周天成。（美聯社）

除了想提前鎖定8強，並考量今日賽程輪空，台灣隊昨完全不保留實力，前3點推出周天成、李洋／王齊麟和王子維輪番壓陣，不想夜長夢多。

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但德國非軟腳蝦，僅麟洋配直落二氣走塞德爾／福爾克，世界排名第4周天成以20：22、21：15、21：14逆轉魏斯基森；王子維大戰86分鐘以15：21、21：18、21：16後來居上擊敗施菲爾。

台灣繼2018年後再度前進8強，而小組賽規定打滿5點，第四點盧敬堯／楊博涵19：21、21：11、21：12打退蓋斯／赫斯；小將廖倬甫21：17、14：21、21：15打敗雙親皆為台灣人、德國出生的蕭聖傑。

印度來勢洶洶 超級挑戰

台灣想衝擊隊史首次4強，明必須全力搶下分組第1，8強才有機會對上其他組的第2名。印度來勢洶洶，有世界排名第9的20歲「超新星」森及世界排名11前球王斯里坎特、去年東奧小組賽曾打敗麟洋配的蘭基雷迪／謝提，昨印度5：0輕取加拿大。

小戴今晚有望過招陳雨菲

女團優霸盃部分，世界排名第2的戴資穎連兩天出賽，昨在另類「台灣內戰」以21：6、21：5擊敗從台灣轉籍至澳洲、世界排名72陳煊渝，加上女雙許雅晴／林琬清、女單許玟琪都獲勝，篤定晉級8強。

小戴今晚8點有望過招東京奧運金牌中國陳雨菲，也是爭取世界積分的好機會。

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